Promozione, la panchina del Favaro va ad Emanuele Tozzato

Fumata bianca in casa Favaro: i biancoverdi, chiuso con Luca Nardo, ripartono da Emanuele Tozzato. L'ex tecnico di Union Dese, Miranese e Maerne guiderà quindi la squadra nella prossima stagione, ancora da capire se sarà in Eccellenza o in Promozione.



Di seguito il comunicato della società: "L'ASD Favaro 1948, nella persona del suo presidente Avv. Mauro Pizzigati, ufficializza l'accordo con Emanuele Tozzato per la conduzione della Prima Squadra per la stagione 23/24".