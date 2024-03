Recuperi di campionato, stasera ben sette partite

Saranno molte le formazioni veneziane in campo questa sera per una prima parte dei recuperi delle partite rinviate a causa del maltempo nelle scorse settimane. Alcune di queste, iniziate ma poi sospese, ripartiranno ovviamente da quel preciso minuto di gioco. Il Noventa, alla disperata ricerca di punti salvezza, torna a Preganziol per giocare gli ultimi minuti del match con l'Union Pro, sospeso appena prima della mezzora della ripresa sullo 0-0. In Prima E derby tra Nuovo San Pietro e Venezia Nettuno Lido. Nel frattempo nel girone H il Marghera ha sollevato dall'incarico l'allenatore Cristiano Vescovo.

PROMOZIONE

Union Pro - Noventa (dal 29' del st, 0-0)

PRIMA CATEGORIA

Nuovo San Pietro - Venezia Nettuno Lido

Stra Riviera del Brenta - Sport Project

Lido di Venezia - Galaxy

TERZA CATEGORIA

San Benedetto Campalto - Maerne

Arinese - Corte

Pramaggiore - Evolution Team