Nuovo look al campo di calcetto a Sant’Elena

Due progetti per l’edilizia sportiva di Mestre e il rifacimento del campo di calcetto in erba sintetica a Sant’Elena: nuovo investimento della giunta di un milione e 200 mila euro. «Per quanto riguarda gli interventi di edilizia sportiva della terraferma - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - 450 mila euro saranno destinati alla manutenzione ordinaria, cioè a interventi di riparazione di guasti e rotture oltre che di manutenzione diffusa di circa ottanta impianti sportivi del Comune. Altri 450 mila euro andranno alla manutenzione straordinaria delle coperture di due impianti sportivi che presentano infiltrazioni: la palestra Spes dove si rende necessario il rifacimento del pacchetto di copertura del corpo principale, e la piscina Mestre centro, dove sono previsti interventi nel perimetro e sulle testate, con il rifacimento della guaina e la sistemazione della copertura».

Il secondo progetto approvato in giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, congiuntamente al vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, riguarda il rifacimento del campo da calcetto a Sant’Elena, per un importo di 300 mila euro. L’intervento prevede la posa di un nuovo manto in erba sintetica e successiva rigatura e installazione delle porte da calcio; la messa in sicurezza delle radici affioranti; il rifacimento della recinzione di protezione lungo il perimetro del campo e la sistemazione dei percorsi esterni. Sono previsti alcuni interventi manutentivi alle piastre da basket e da volley vicine. «Un intervento che va a sistemare uno spazio all’aperto che permette a tanti ragazzi di divertirsi e giocare. L’investimento negli spazi sportivi pubblici e all’aperto sono una priorità nella speranza che sempre più persone si avvicinino allo sport», il commento dell'assessore allo Sport.