Robeganese ancora sconfitto

La squadra locale parte forte: al 7', cross di Protto che dalldestra serve Piva che però non riesce ad arrivare sul pallone.

Trascorrono due minuti e la squadra di Soncin passa a condurre: calcio d'angolo dalla sinistra: Tobaldo mette in mezzo per Nezha che insacca tagliando fuori la difesa. Colpito quasi a freddo, l'Abano si lancia all'attacco, alla ricerca del pareggio: al 14', grande deviazione in calcio d'angolo per Corasaniti su conclusione di Thiam.La prima frazione di gara si conclude senza grosse emozioni, che poi arrivano successivamente.

Secondo tempo

Al primo minuto, Thiam sta per calciare ma viene atterrato in area da un difensore: per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto del rigore. Batte Piva che segna il sospirato pareggio. Al 14' arriva la rete del vantaggio: su calcio d'angolo da destra, Thiam calcia al volo e infila Corasaniti sulla sua destra. La squadra locale insiste, cercando la rete della sicurezza: al 17', slalom di Pinto che salta mezza difesa e mette in mezzo: abilmente, l'estremo difensore ospite ci mette una pezza evitando un sicuro pericolo.

Ancora Abano: al 35' Thiam ruba palla a Yarboye e tira ma il portiere dice ancora di no.

Nel prossimo turno, la Robeganese è chiamata al riscatto ma dovrà ancora giocare fuori casa: avversario di turno sarà il Giorgione, che ha battuto a domicilio lo United Campetra Borgoricco per 2-0.