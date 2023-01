Serie D, buon punto per il Portogruaro

PORTOGRUARO - LEGNAGO SALUS 1-1

Portogruaro (3-5-2): Piva; Lirussi, Cofini (23′ st Franzin), Zamuner, D’Odorico, Bronzin; Basso (33′ st Feresin), Bertoia, Ferramisco (39′ st Fantin); Franceschini (13′ st Rodriguez), Bonaldi (48′ st Burigotto). A disp.: Muraca, Zanin, Alcantara, Facca. All. Andrea Zanuttig.

Legnago Salus (4-2-3-1): Di Stasio; Marcellusi (25′ st Gatto), Gasparetto, Noce, Ruggeri; Casarotti, Baradji; Sambou (44′ st Muteba), Van Ransbeeck (48′ st Rodella), Meneghetti (25′ st Castellan); Rocco (28′ st Kouassi). A disp.: Fusco, Sbampato, Musumeci, Viero. All. Massimo Donati.

Arbitro: Giannetti (sez. di Firenze)

Reti: 11′ pt Meneghetti (LS); 46′ st D’Odorico (P)

Note: ammoniti Ruggeri (LS) e Basso (P). Recupero 1′ e 5′.

Inizia con un pareggio il corso di Andrea Zanuttig al Portogruaro: al Mecchia i granata fanno 1-1 con la capolista Legnago Salus, un pareggio che cambia poco la classifica ma fa decisamente morale per i granata. Eppure la partita si era messa subito bene per il Legnago, all’11’ già in vantaggio: apertura di Baradji sulla destra per Marcellusi, cross in area su cui si avventa Meneghetti che al volo di prima intenzione insacca alle spalle del portiere avversario. Un minuto più tardi, Marcellusi sfiora l’eurogol con un pallonetto dalla distanza, che esce veramente di poco. Il Legnago è in fiducia, e al 16′ va nuovamente a un passo dal raddoppio: cross di Baradji da sinistra, spizzata di Sambou per capitan Rocco, che calcia di prima intenzione con il pallone che esce di pochissimo a lato. Al 19′ prima occasione per i padroni di casa, con un colpo di testa di Franzin che Di Stasio blocca sicuro. Attorno alla mezz’ora, bella intuizione di Rocco, che crede in un pallone forse destinato ad uscire sul fondo, lo insegue e calcia in corsa, colpendo la parte esterna della rete. Al 41′ si rivede il Portogruaro, ma un ripiegamento difensivo di Meneghetti sbroglia tutto. In chiusura di tempo, cross dalla destra di Casarotti e spettacolare rovesciata in area di Baradji, la cui mira è però imprecisa, e si va dunque negli spogliatoi sull’-1-0 per noi. Nella ripresa, i padroni di casa scendono in campo con un piglio più deciso, il Legnago attende e quando c’è lo spazio cerca di chiudere il match. E' Van Ransbeeck, nel giro di paio di minuti, a illudere i biancocelesti tra il 17′ e il 18′; prima con una punizione dai 22-23 metri, che sfiora il palo esterno ed esce di un nonnulla. Quindi, sfruttando uno scatto di Meneghetti sulla sinistra che entra in area, appoggiando indietro per il belga, la cui conclusione supera il portiere ma non l’ultimo difensore del Portogruaro. Il match finisce con il Portogruaro proiettato in avanti, e appena passato il 90′, l’insistenza dei padroni di casa viene premiata: cross da sinistra sul quale D’Odorico è il più lesto di tutti e di testa sigla il pari.