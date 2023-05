Serie D, il Portogruaro si gioca la salvezza a Torviscosa

Tutto in 90 minuti per il Portogruaro: i granata domenica alle 16 si giocano la salvezza nello spareggio con il Torviscosa. La squadra allenata da Mauro Conte, dopo una stagione in saliscendi e con parecchie difficoltà, hanno agguantato all'ultima giornata i playout. Il Porto, in virtù del peggior piazzamento in campionato rispetto alla formazione friulana, deve per forza vincere altrimenti sarà retrocessione in Ecclellenza.

A dirigere l'incontro sarà Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, assistita da Francesco Macchi di Gallarate e Cosimo De Tommaso di Voghera.