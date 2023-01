Serie D, pareggio casalingo per l'Union Clodiense

Al Ballarin l'Union Clodiense pareggia per 0-0 con il Cjarlins Muzane. I granata iniziano in modo arrembante, subiscono poi la reazione degli ospiti e a inizio ripresa ritornano in campo con determinazione colpendo un palo. Nonostante il quarto d'ora finale in superiorità numerica l'Union non riesce a sbloccare il risultato.

Dopo un paio di minuti sugli sviluppi di un corner sfiora Cuomo, para Barlocco e poi un difensore avversario salva sulla linea, forse oltre per i giocatori granata che protestano invano. L'Union è sempre pericolosa su calcio piazzata e stavolta Nunes salva il Cjarlins. La squadra della bassa friulana non sta a guardare e al 15' sfiora il gol con un colpo di testa di Calì su cui Zecchin è fuori causa ma Cuomo salva tutto. Il portiere dei granata al 19' respinge le due conclusioni in rapida successione di Esposito e Calì. Al 24' scappa Valenti sulla destra, cross basso in area per Colombi che da ottima posizione spara alto. Al 38' si rivedono i padroni di casa: punizione di Issa, Barlocco respinge corto e poi para l'incornata di Aliù. Nel secondo tempo il bomber di origine albanese sempre di testa ha la miglior occasione della partita ma trova il palo a negargli la gioia del gol. Alla mezz'ora il Cjarlins resta in dieci dopo l'espulsione di Nunes per somma di ammonizioni ma l'Union Clodiense non riesce ad approfittarne, chiudendo così la partita senza reti.