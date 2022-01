Lo Spinea continua a non veder girare la fortuna

Lo si legge nella nota inviata dalla segreteria della LND alle due società a seguito della documentazione inviata, considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19 per cause di forza maggiore. Tanti infatti ancora i casi di positività nella squadra gialloblu come conferma anche mister Pier Paolo D'Este. "Nell'ultimo giro di tamponi purtroppo sono risultati positivi i due portieri più tre giocatori fuori quota, quindi non c'erano le condizioni per disputare la partita. Abbiamo quindi inviato la richiesta di rinvio e la LND ha accettato".

Il Mister

"Ora dipende molto dai risultati delle nostre dirette avversarie, se loro perdono e noi abbiamo la possibilità nei recuperi di accorciare su quelle davanti o di staccare quelle dietro, potrebbe essere una bella spinta a livello psicologico e una bella iniezione di fiducia. Se invece le nostre concorrenti fanno punti, questo potrebbe metterci un po' di pressione, ma noi tentiamo di fare la corsa su noi stessi a prescindere dai risultati degli altri. In ogni caso, ciò che importa in questo momento per noi è che il Covid ci lasci tregua in modo che possiamo riprendere a giocare e riacquisire il ritmo partita, siamo fermi dal 22 dicembre ed un mese e mezzo di inattività potrebbe farsi sentire nelle prime gare quando ripartiremo".

Due partite di fila

Mercoledì 2 lo Spinea se la vedrà contro il Cartigliano all'Allende e domenica 6 a Caldiero Terme. D'Este pensa al tourn over. "E' inevitabile, se dopo uno stop così lungo facessi giocare sempre gli stessi è molto probabile che i ragazzi si infortunino o che non reggano il ritmo di entrambe le partite. Speriamo di recuperare a breve alcuni pezzi, per esempio sia Barbon che Chin sono in dubbio per mercoledì a causa di fastidi muscolari, chi si è appena negativizzato dal Covid ha ancora degli strascichi ed è molto indietro a livello fisico, purtroppo è un momento un po' cosi dove siamo ridotti all'osso, mi auguro passi presto.

Il punto sul mercato

Il mercato è stato prolungato fino al 10 febbraio. D'Este spiega: "In primis entro il 2 febbraio c'è la possibilità di lasciar andare via chi non fa più parte del progetto, quindi nel caso dovremo fare delle scelte a breve. Poi sì, stiamo sondando il mercato in cerca di occasioni ma è complicato sia per le richieste dei procuratori che per il budget che abbiamo a disposizione, speriamo che qualcosa si muova e di trovare dei giocatori che fanno al caso nostro".