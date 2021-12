"Un calcio per la vita". Autorizzata dalla LND Veneto, che metterà a disposizione anche un arbitro federale, si svolgerà il giorno 19 Dicembre 2021, alle ore 11.00, presso il campo principale Arles Panisi in Via Ferretto 3 - Mogliano Veneto (TV)

La gara

l'amichevole tra i classe 2006 dell'Union Pro 1928 e i pari età dell' Fc Legnago Salus. La partita ha lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Città della Speranza che da anni si occupa di seguire i bambini oncologici. Le intenzioni della gara sono quelle di regalare a tutti i piccoli che lottano ogni giorno contro un tumore la forza per vincere questa battaglia e calcare presto un campo da gioco. Saranno presenti le autorità, il Presidente LND Veneto Ruzza con alcuni delegati e rappresentanti del mondo sportivo.

Un testimonial d'eccezione

Per un'occasione così speciale, il calcio di inizio sarà dato dal campione di basket Denis Marconato, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004, Campione europeo nel 1999, ex, tra l'altro, della Benetton Treviso, Reyer Venezia, Olimpia Milano, Barcellona e Dinamo Sassari.

L'appello

«Ci aspettiamo una forte partecipazione da parte di tutti, non solo tifosi, per sostenere, insieme a Città della Speranza, questa battaglia» dicono all'unisono i presidenti.

Le indicazioni

L'intero ricavato sarà poi devoluto al presidente della Fondazione a fine partita. Il biglietto di entrata è di ? 10,00 per gli adulti mentre per i bambini è gratuita. In conformità con le norme vigenti è richiesto il green pass o il tampone. Se poi si vuole contribuire con una cifra più alta la scelta è libera.