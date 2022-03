Union Clodiense non va oltre il pari a casa del Belluno

Andreucci risponde con il 4-2-3-1 al rombo di centrocampo di Lauria che ha preparato benissimo la sfida. Chi si aspettava fasi di studio rimane sorpreso perché nei primi primi 7' la Dolomiti va al tiro 3 volte. È vero che la prima parata è di Lombardi (3'), però è proprio al 7' che Cossalter innesca Episcopo: la difesa c'è, la palla deviata tocca la parte superiore della traversa. 15', Cossalter in contropiede ancora vicino al vantaggio. La Clodiense si rende pericolosa su azione d'angolo. 19': Lombardi alza in corner un tentativo di Issa. Sul successivo cross dall'angolo, lo stacco e l'incornata di Mboup sono imperiosi. Ospiti in vantaggio ma partita apertissima perché la Dolomiti non si fa demoralizzare dallo svantaggio. E anzi continua a creare. Il pareggio comunque arriva già al 30'. La sponda di testa di Petdji smarca Episcopo al limite, la coordinazione è esemplare, il sinistro da manuale, la mira perfetta. Sfera all'incrocio, alla sinistra di Passador. Il ritmo si abbassa, fino alla pausa: si va negli spogliatoi sull'1-1.

Secondo tempo

La ripresa propone quasi subito (6') una scorribanda di Alex Cossalter, imprendibile per tutti ma beffato dal palo. Andreucci vede la sua squadra continuare a faticare e allora la cambia profondamente (tre cambi tra 7' e 13'), l'unico ingresso efficace sembra Calabrese, capace di impegnare Lombardi su punizione (15'). La pressione continua, con un tiro-cross che costringe Passador agli straordinari e con l'ennesima iniziativa di Cossalter: tiro a giro, pure troppo, di poco fuori. Da qui in avanti tanta lotta, poche opportunità concrete. Fatta eccezione per il colpo di testa del neo entrato Corbanese, quasi subito vicino al gol. Un po' d'angoscia, per la Dolomiti, nei 4' di recupero, a causa dell'espulsione (fiscale) di Sommacal a ridosso del 90'. Finisce 1-1, poteva andare sicuramente meglio alla Dolomiti, ma gli applausi dei tifosi di casa (molto rumorosi dall'inizio alla fine i sostenitori ospiti) sono convinti, per quella che è stata la migliore prestazione stagionale dei bellunesi, sesti in classifica a -2 dal quinto posto che vale i playoff. Mercoledì tutti di nuovo in campo per il turno infrasettimanale: il calendario proporrà Ambrosiana-Dolomiti e Clodiense-Cjarlins.