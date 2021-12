Venezia, fatta per Cuisance del Bayern: il francese è già in città per le visite mediche

Manca solo l'ufficialità ma di fatto il centrocampista francese classe 1999 Michael Cuisance vestirà la maglia arancioneroverde del Venezia.

L'arrivo

Le trattative partite nei mesi scorsi pare abbiamo battuto la concorrenza di una squadra molto più blasonata quale quella del Cska di Mosca. Per il talento di proprietà del Bayern Monaco la società del Venezia ha sborsato attorno ai 4 milioni di euro. Il 22enne di Strasburgo, già in città per le visite mediche, è dotato di buona fisicità, di buon tiro anche sui calci piazzati e di una certa personalità. Il giocatore ha preferito una location come quella lagunare per affermarsi: sicuramente l'ambizione del Venezia e del suo allenatore rappresentano per la scommessa del calcio un ottimo terreno di lancio.