Venezia-Sampdoria 5-3, il commento di Vanoli e Pohjanpalo

Al termine della sfida tra Venezia e Sampdoria, valevole per la Giornata 20 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 5-3, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Joel Pohjanpalo hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Soddisfatto per la grande prestazione, questi ragazzi sono tornati in campo con la determinazione di una grande squadra. La nostra crescita passa anche da questi match, abbiamo perso intensità e siamo riusciti a far riaprire una partita in maniera incredibile. Abbiamo lavorato alla grande in queste settimane, dobbiamo vivere ogni momento della gara al massimo e stare sempre in partita. Dobbiamo sicuramente migliorare e il campionato è una maratona, non puoi stare sempre bene. Durante la sosta abbiamo messo un po’ di benzina e di brillantezza a livello mentale. E’ un piacere vedere come lavorano questi ragazzi, si meritano questa vittoria ma ora dobbiamo guardare alla prossima gara con serenità perchè mancano 18 partite e ognuna di queste vale molto. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ma questo fa parte del percorso di crescita e di maturazione. Ad oggi è inutile preoccuparsi della classifica, la Serie B si decide nei particolari e noi dobbiamo continuare a pensare a noi stessi. Riuscire a ripetere i 35 punti del girone d’andata non è facile, ora ci aspetta una trasferta complicata.“



Joel Pohjanpalo: “E’ stato difficile recuperare bene dall’infortunio ma ora sono contento di come sto giocando, contento della mia performance e di quella di tutta la squadra. Dedico la tripletta a tutto il gruppo, con l’aiuto di tutti i miei compagni siamo riusciti a raggiungere la vittoria. Sicuramente quando giocavo con il dolore non era facile per me e un po’ ha influito nelle mie performance ma oggi va molto meglio posso saltare, correre e aiutare la squadra senza preoccupazioni. Nel mio terzo goal abbiamo fatto un’ottima azione corale nella quale siamo riusciti ad aprire la difesa della Sampdoria. Mi trovo benissimo a giocare con tutti i miei compagni di squadra in attacco, ognuno ha le sue qualità e questo ci permette di cambiare anche a gara in corso e adattarci alla situazione che ci troviamo davanti, segnare cinque gol in Italia non è per niente facile ma noi oggi ce l’abbiamo fatta.“