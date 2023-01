Venezia, è ufficiale l'arrivo di Mato Jajalo

Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista bosniaco Mato Jajalo, proveniente dall’Udinese. Jajalo, classe 1988, ha firmato un accordo che lo lega al club fino al termine della stagione 2024/25.

Cresciuto nelle giovanili dello Slaven Belupo, dove ha avuto inizio anche la sua carriera professionistica, Jajalo ha poi collezionato 100 presenze fra Bundesliga e 2.Bundesliga con la maglia dell’FC Colonia, prima di spostarsi in Italia, al Palermo, nella stagione 2014/15. Con i rosanero Jajalo ha totalizzato 147 presenze fra Serie A, Serie B e Coppa Italia, prima di approdare all’Udinese nella stagione 2019/20 e collezionare 58 presenze e un assist nella massima serie e in Coppa Italia.



A livello internazionale Jajalo ha vestito la maglia della nazionale bosniaca in 11 occasioni.