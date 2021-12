Harakiri Venezia: dal 3-0 al 3-4 in 45 minuti, il Verona vince il derby veneto

Incredibile harakiri del Venezia che nella sfida interna contro il Verona passa dal 3-0 iniziale con un primo tempo praticamente schiacciante, ad una ripresa "folle" dove regala in 45 minuti quattro reti agli avversari.

La partita

Gli arancioneroverdi ingranano la quinta e nella prima frazione vanno subito forte: ad aprire le danze al 12' è Ceccaroni che su corner, dopo l'apertura di Henry, insacca sottoporta l'1-0. La gara si mette bene e il Venezia gioca in tranquillità controllando l'avversario e portandosi in avanti. Al 19' Johnsen, subentrato all'infortunato Okereke, scatta in campo aperto e serve Crngoj che da due passi non sbaglia. Gli uomini di mister Zanetti ci prendono gusto e appena dieci minuti dopo trovano anche la terza segnatura: bravo Henry ad approfittare di un'ingenuità difensiva e siglare il 3-0. Solo nel finale la punizione di Veloso insidia Romero che svetta e devia fuori, salvando la sua porta. Sembra fatta ma incredibilmente nella ripresa gli arancioneroverdi staccano la spina: al 52' i gialloblu battono un calcio d'angolo. Henry spizza ma la palla finisce nella sua porta: l'autorete vale il 3-1. Il Venezia tentenna e l'esperto Verona, invece, mangia la foglia capendo che non tutto è ancora perduto. Al 62' l'episodio che forse cambia completamente volto alla gara: anche un altro marcatore arancioneroverde, Ceccaroni, commette un'incredibile ingenuità in area e concede un rigore agli avversari, facendosi anche espellere. Caprari non sbaglia e il Verona accorcia ancora il risultato. La gara si mette in salita per i lagunari che sentono il fiato sul collo dei cugini tanto che pochi secondi dopo è Svoboda ad andare in difficoltà e concedere spazi: facile per Simenone raggiungere la porta e battere Romero. Difficile per gli arancioneroverdi risalire la china e i gialloblu ne approfittano: ancora un blackout di Svoboda innesca Simeone la cui conclusione dalla distanza diventa imparabile per Romero. E' 3.4. Inutili le proteste nel finale per un possibile rigore al Venezia: il derby veneto si conclude con l'harakiri lagunare.

L'intervista

Mister Zanetti dopo la partita: «Oggi per noi è un boccone amaro, abbiamo mostrato i nostri due volti. La responsabilità è mia: ma sono ancora convinto che se giochiamo così noi ci possiamo ancora salvare. La reazione alle precedenti partite c'è stata ma non siamo stati bravi a gestirla e qui è emersa tutta la nostra inesperienza, tutta la nostra ingenuità. Dobbiamo avere la capacità mentale e tecnica per mantenere il risultato».