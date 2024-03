Verso Venezia-Reggiana: la presentazione della partita

La Giornata 31 di Serie B è alle porte e il Venezia FC si appresta ad affrontare la Reggiana allo stadio Penzo lunedì 1 aprile alle 15:00.



I precedenti

Dopo il successo nel match di andata, la Reggiana potrebbe ottenere la vittoria contro il Venezia in entrambi i due confronti stagionali in Serie B per la seconda volta nella sua storia (unico precedente nel 1992/93, con Giuseppe Marchioro in panchina). Il Venezia ha vinto 12 partite casalinghe in Serie B contro la Reggiana (2N, 2P), record considerando solo le avversarie presenti in questa edizione del torneo, mentre più in generale solo contro l’Hellas Verona (15) i lagunari hanno ottenuto più successi tra le mura amiche nella stagione regolare della competizione.



Statistiche e curiosità

Nessuna squadra ha vinto più partite del Venezia in Serie B nel 2024 (sette, come Parma e Cremonese), con gli arancioneroverdi che hanno inoltre segnato almeno cinque reti in più di ogni altra nel periodo (25). La Reggiana è la formazione che ha pareggiato più incontri in questa stagione considerando i cinque grandi campionati europei e le rispettive seconde divisioni: 16, ben otto dei quali registrati nelle ultime 11 giornate. Il Venezia è la squadra che ha realizzato più reti a seguito di attacchi diretti in questa Serie B: sei; allargando il discorso anche alla Serie A, nella stagione in corso solo l’Inter (otto) può vantarne più degli uomini di Vanoli (sei anche il Milan). Joel Pohjanpalo – doppietta contro il Palermo nell’ultimo turno – ha segnato almeno due gol in un match di Serie B per la 6a volta in carriera; da quando Opta raccoglie questo dato (2006/07), solo tre giocatori stranieri hanno impiegato meno partite del finlandese (63, come Pablo Granoche) per superare le cinque marcature multiple nella stagione regolare del torneo: Paulo Barreto (58), Gianluca Lapadula (52) e Mauricio Pinilla (21). Tra i giocatori che hanno effettuato almeno 20 conclusioni verso la porta in questa Serie B (esclusi tiri respinti e/o bloccati) Cedric Gondo è quello che ha centrato più volte lo specchio (68% – 19/28); inoltre, contro nessuna squadra l’attaccante ha segnato più reti che al Venezia in Serie B (tre, come vs Palermo e Spezia).



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Alessandro Nesta si affronteranno lunedì per la seconda volta in carriera. Paolo Vanoli ha affrontato la formazione emiliana per la prima volta nella gara d'andata di questo campionato subendo una sconfitta. Per Nesta sono 8 i precedenti contro i lagunari nei quali ha raccolto 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia ha utilizzato principalmente il 3-5-2, mentre gli emiliani hanno optato per il 3-4-3.