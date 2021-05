Campionati di pallamano, il Cus Venezia torna a giocare

Chiusura in sordina per i campionati di pallamano del C.U.S. Venezia, eccessivamente condizionati dall’emergenza pandemica, che ha stravolto i calendari e ridotto la panchina all’osso, causa numerosi abbandoni per l’incertezza agonistica. Nel pomeriggio di (domani) sabato 22 Maggio gli Under 17 saranno impegnati a Padova nel platonico torneo di classificazione dal 7° al 9° posto; avversari saranno i padroni di casa del Cellini ed i vicentini del Malo.

La gara

Domenica, alle ore 17.30, i biancogranata di serie B scenderanno in campo a Villafranca di Verona contro il Dossobuono in quella, che avrebbe dovuto essere l’ultima partita di campionato prima dei rinvii, che hanno caratterizzato le scorse settimane. Gli scaligeri, saldamente al secondo posto, hanno dimostrato, in questa fase della stagione, di non essere la squadra schiacciasassi, che sembrava all’inizio. E’ dunque l’occasione giusta per i giovani veneziani di tentare la vittoria di prestigio e migliorare una classifica, che attualmente non rende merito al valore del gioco dimostrato