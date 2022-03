Tornano i campionati italiani di pattinaggio a Spinea

«Era il 2019 quando ho promesso ai pattinatori di Spinea che mi sarei impegnato per poter riportare i campionati italiani nella città. Oggi i campionati indoor di pattinaggio 2022 sono stati confermati proprio qui a Spinea. Di strada ne abbiamo fatta tanta e insieme con una sinergia con le società che ci ha permesso di raggiungere tanti obbiettivi in poco tempo. Dopo 28 anni Spinea riavrà il posto che si merita a livello nazionale». Così l'assessore alle Politiche giovanili, Sport e Cultura del Comune, Elia Bettin, mentre la città si prepara ad accogliere i campionati italiani di pattinaggio.

«È stato un lavoro duro, indubbiamente, inutile nasconderlo - continua l'assessore - abbiamo lavorato incessantemente dal 2019 per poter porre le migliorie necessarie per dare lustro a una struttura unica. I dirigenti e le famiglie dei pattinatori sono stati (e sono) una forza della natura, che con passione, determinazione e volontà si sono messi per primi a disposizione lavorando per i loro figli e per la loro città. Un grazie dal profondo del cuore va proprio a chi oggi ha riconosciuto a me e al collega Marini l’impegno in questo percorso, spendendo per noi bellissime parole di riconoscimento, ve ne sono grato perché per me i “grazie” e le pacche sulla spalla sono energia vitale per andare avanti».

«Malgrado il momento storico, concedetemi il sorriso - interviene il sindaco di Spinea, Martina Vesnaver -. Il sorriso che Spinea si merita. Per dirla con uno slogan: “Facciamo più sport, facciamo meno la guerra”. Per qualcuno forse andiamo controcorrente, non è il momento adatto, ma c'è bisogno anche di queste cose. Ed è nostro dovere impegnarci sempre nell'educazione dei nostri figli. Lo sport forma. C'è chi vince e chi perde, poi c'è il gioco di squadra, il sacrificio, l'impegno. Impegno e perseveranza che riconosco nelle nostre associazioni sportive. E poi c’è l’eccezionalità delle strutture sportive di Spinea, che contribuiscono a definire l’identità della nostra città».

Sono 843 gli atleti che gareggeranno nella città veneziana. «Voglio pensare che questa sia solo la prima occasione. Il Veneto sarà candidato a città europea dello sport 2024 e il pattinodromo coperto in Veneto lo abbiamo solo noi - continua Vesnaver - Ribadisco l'orgoglio con cui partecipo a questo momento di festa. I nostri colori sono i colori dell'Ucraina: un messaggio che ci unisce. Spinea con i suoi colori vuole essere simbolo di pace, di unità, di supporto. Spinea è una città vivace, sono orgogliosa e vorrei che lo fossero anche i miei cittadini».

Oltre al sindaco e all'assessore, hanno presentanto l'evento Michele Lugato, presidente dell’Asd pattinatori Spinea, Damiano Lissandron vicepresidente della società e delegato provinciale Fisr, settore corsa, Riccardo Artuso amministratore di Sinergya, atleta, allenatore e dirigente all’interno della società, Roberto Artuso amministratore di Fizeta (con sede in Salzano), ex dirigente all’interno della società; Enrico De Riu presidente di Se.pro srl e Sereco srl (sede a Pianiga), atleta e allenatore della pattinatori Spinea, Marco Terrasanta e Michele Callegari sponsor delle iniziative, Marco Chinellato amministratore di Emac Ponteggi (sede a Pianiga) componente del direttivo della pattinatori Spinea, Arianna Zabeo che ha partecipato all’organizzazione dell’evento Indoor, e Agostino Scatto presidente della Pro Loco Spinea. Il campionato italiano indoor corsa su pista categorie A, J, S - F, M - Spinea, è dal 4 al 6 marzo nell'impianto di via Pascoli 33.