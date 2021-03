Coach De Raffaele anticipa il match contro Milano: «Arrivano i più forti»

Coach Walter De Raffaele ha presentato in videoconferenza stampa la grande sfida di domenica 28 marzo ore 17.30 tra Umana Reyer Venezia e A|X Armani Exchange Milano. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player.

Le parole del coach

«Ho poco da dire su Milano: arrivano i più forti, dato corroborato dai fatti sia in campionato che in Europa, quindi per competere con loro servirà una partita di alto livello, perché onestamente non trovo molti punti deboli. Una partita che crea stimoli di per sé e quindi la si prepara senza spingere troppo, perché ogni giocatore vuole confrontarsi con giocatori di un livello più ampio. Servirà una partita dal livello fisico importante, perché loro sono una squadra che ti impegna in ogni ruolo per 40 minuti, come abbiamo visto anche in Coppa Italia. Da parte nostra cercheremo di competere il più possibile per portare a casa questa partita, ma anche per continuare questa crescita all’interno delle difficoltà che abbiamo, che credo sia uno degli elementi più positivi di questo nostro momento».