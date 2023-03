Eccellenza, il Sandonà non sfonda con la Piovese

SANDONA’ – PIOVESE 0 - 0

SANDONA’ 1922: Enzo, Donadello, Guizzini. Uliari, Fortunato, Crescente, Manente, Scroccaro (st 7’ De Stefani), Valerio, Carli, Momentè (st 32’ Gashi). All. Augusto Davanzo.

PIOVESE: Leba, Dei Poli, Asoletti (st 17’ Toffanin), Rigoni, Sartori, Bortoluzzi, Boscain, Tommasi, Gerin (25’ Menegazzo), Bortolotto (st 45’ Pavanello), Monaco (st 35’ Bruscaglin). All. Cristiano Graziano.

ARBITRO: Scomazzon di Bassano del Grappa (Marchetti di Castelfranco Veneto e Rocco di Mestre)

NOTE: mmonito Sartori

Pareggio a reti bianche per Sandonà e Piovese che allo Zanutto non vanno oltre lo 0 a 0. Un risultato che certifica il momento di forma non proprio brillante dei biancocelesti che scivolano all'ottavo posto in classifica.

La gara sin dai primi minuti è risultata molto equilibrata con poche occasioni da rete. Al 21’ è la Piovese a rendersi pericolosa con Gerini il cui tiro dalla distanza è deviato sopra la traversa da Enzo. Al 26’ una discesa sulla sinistra di Guizzini si conclude con un tiro-cross dove è abile il portiere Leba ad alzare sopra la traversa prima che il pallone s’insacchi. Portiere che sul susseguente corner respinge un tiro di Carli, con la difesa che riesce ad anticipare Valerio al momento del tiro. Alla mezzora proteste ospiti per un tocco in area di un difensore, fa proseguire l’arbitro. Sandonà che cerca insistentemente la conclusione verso la porta padovana, difesa che riesce sempre a chiudere i tiratori sandonatesi. Al 44’ nuovo pericolo in area sandonatese, è Gerini sulla sinistra ad affondare, servendo poi Tommasi il cui tiro termina a lato.

La ripresa inizia con una squadra ospite decisa a cercare il vantaggio e con il Sandonà costretto sulla difensiva. Al primo minuto è Bortolotto ad essere servito in profondità, da posizione angolata cerca la conclusione di potenza, è il palo a respingere il tiro, pallone che torna a Bortolotto che rimette nel mezzo, devia Uliari ed Enzo si salva in corner. Poco dopo è ancora Enzo a distendersi sulla destra per deviare in angolo un rasoterra dello stesso Bortolotto. All’8’ nuovo pericolo in area sandonatese, una ripartenza di Tommasi è rintuzzata dalla difesa, pallone che termina a Gerin il cui tiro non trova lo specchio della porta. Sandonà che reagisce, al 12’ è Carli ad infilare la difesa padovana sulla destra, il portiere Leba in uscita riesce a chiudergli lo specchio della porta deviando in angolo. Al 13’ è Guizzini a cercare la conclusione dalla distanza, salva il portiere alzando il pallone sopra la traversa. Insiste il Sandonà ma prima è Manente a cercare un tiro dal limite dell’area, respinto dal portiere, e qualche minuto dopo è Valerio a cercare la deviazione acrobatica su traversone di Manente, pallone che termina fuori. Al 34’ un errore di Uliari favorisce l’inserimento di Bortolotto, contrastato da un difensore il pallone sembra favorire Menegazzo il cui tiro termina fuori. Sandonà che cerca sino alla fine il vantaggio, ma prima Gashi con un diagonale terminato fuori, e poi una punizione di Fortunato archiviano una gara dalle infinite buone intenzioni ma dalle polveri bagnate di entrambe le squadre.