Tennis, gli esiti del torneo al Jesolo Republic di 3^ categoria

Si è concluso al Republic di Jesolo il 3^ categoria maschile con 130 tennisti diretto da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior. Nel maschile finale tutta casalinga tra Mattia Montino ed Erik Lundgren. Indipendentemente da chi ha vinto, questo è un successo del club, piazzare ai primi due posti due giocatori del Republic. Tra i due l’ha spuntata Lundgren. Avanti nella prima partita nettamente, subiva la rimonta di Montino. Terzo set giocato al long tie-break altalenante che sarebbe dovuto concludersi al 10° punto, ma che per effetto dei continui pareggi è andato in favore di Lundgren per 15-13. Terzi posti per l’under 18 vicentino Giovanni Zio e per l’under 16 trevigiano Sebastiano Buzzatti dello Sporting Life Center di Vacil.

Considerato che il torneo era di terza pieno ed il winner è partito da 3.4 superando ben tre giocatori di caratura superiore, Lundgren ha dimostrato di poter già destreggiarsi al top della categoria. Al contrario di Montino che un piede in cima già ce l’ha essendo 3.2. Da registrare nel main draw una vittoria pesante per Francesco Biasotto under 16 dell’Eurotennis Treviso che da qualificato dalla 4^ categoria è riuscito a superare un giocatore che lo sopravanzava di ben tre gradini.

Nel femminile già distribuite le premiazioni a Lavinia Guerresco under 14 bolzanina che in finale si è imposta al terzo set sull’under 18 triestina Camilla Franzin. Terze Giorgia Spolaor under 14 del Green Garden e Cecilia Franzin sconfitta dalla sorella minore.

A Chioggia iniziato l’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti. Draw di 3^ in pieno svolgimento, dove continua la striscia vincente dell’under 18 di casa Federico Veronese che finora ha già collezionato 5 vittorie. Sabato alle 17 affronterà il favorito del seeding di 3^ il veterano Giuseppe Granzotto. Le altre gare in programma: alle 11 Eugenio Boscolo Bello Sacchi del Chioggia con il bolognese Francesco Cervellera; alle 15 Enrico Arduini trevigiano del Pederobba con l’under 16 trentino Tommaso Gheller e Riccardo Levorato del Mira con l’under 18 del Tc Padova Riccardo Rosso.

Nel weekend 16 e 17 a Mirano 5° Rodeo d’autunno per giocatori di 2^ categoria maschile e femminile.

Sarà diretto da Loris Marcolin che accetterà le iscrizioni via mail entro le ore 12 del 14/10 segreteria@tennismirano.com.

Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre per il weekend 23 e 24 Ottobre sotto la direzione di Roberto De Rossi e Guido Lazzarini con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizione entro le ore 12 del 21/10 via mail: tennis@canottierimestre.it.