Giudice sportivo, le decisioni in Eccellenza e Promozione

Il Giudice Sportivo Silvia Ruffato nella riunione del 12 Dicembre 2023, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre veneziane di Eccellenza e Promozione:

DIRIGENTI

Inibizione fino al 25 dicembre per Vian Luca (Real Martellago).

ALLENATORI

Squalifica fino al 25 dicembre per Milan Matteo (Dolo Pianiga).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due turni: Pasqual Cesare (Città di Caorle-La Salute), Bonotto Alberto (Real Martellago).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per un turno per recidività in ammonizione: Rizzato Giacomo (Favaro), Peresin Riccardo (Città di Caorle-La Salute), Santarcieri Pedro (Sandonà), Dovico Marco (Dolo Pianiga), Carbonetti Gianluca (Real Martellago), Berto Giacomo (Robeganese), Vianello Gianluca (Real Martellago), Orfino Gianmarco (Robeganese).

Ammonizione con diffida: Ginocchi Emanuele (Favaro), Numi Matteo (Robeganese), Gulotta Gianluca (Robeganese).