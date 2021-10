La carica dei 10mila: la maratona torna ad animare Venezia e la sua terraferma

Un'edizione di ripartenza, che potrà contare su oltre 10mila partecipanti, provenienti da oltre 60 Paesi. Il sipario della 35ª Venicemarathon - e 10K - si è ufficialmente alzato lunedì pomeriggio all’M9 di Mestre, che ha ospitato la presentazione della maratona di Venezia in programma domenica 24 ottobre. La partenza, come di consueto, sarà da Stra alle 9.30, mentre la competizione più breve si avvierà invece dal Parco San Giuliano di Mestre alle 8.30.

La Venicemarathon torna ad essere corsa in presenza grazie al corale supporto di tutte le istituzioni, delle amministrazioni pubbliche e di tutte le aziende partner, con una significativa novità, l’ingresso di Confindustria Venezia, in qualità di title dell’evento.

Il percorso della 35ª maratona di Venezia

Confermato il tradizionale percorso della maratona che nei primi chilometri correrà lungo la Riviera del Brenta, attraversando i comuni di Stra, Fiesso d'Artico, Dolo e Mira, per poi transitare nella terraferma veneziana (Malcontenta, Marghera e Mestre), con il passaggio "dentro" M9, e raggiungere il Parco San Giuliano dove partirà la VM10K. Gli atleti dovranno affrontare quindi il Ponte della Libertà per poi raggiungere Venezia e attraversare il waterfront portuale di San Basilio e Santa Marta, per poi proseguire lungo le Zattere. Da qui iniziano i "fatidici" 14 ponti. Spettacolare, come sempre, sarà l’attraversamento del ponte galleggiante che unisce Punta della Dogana ai Giardini Reali di San Marco. A questo punto è il momento del "giro d’onore" in Piazza San Marco e la sfilata accanto alla Basilica e a Palazzo Ducale. Gli atleti ritorneranno poi verso il Bacino di San Marco e continueranno lungo la Riva degli Schiavoni fino al traguardo posto in Riva Sette Martiri.



«Essere qui oggi a presentare la 35esima edizione è già per noi grande motivo di emozione e al tempo stesso di orgoglio. - ha detto il presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva - Non nascondo le difficoltà nel lavorare per mesi nell’incertezza e nell’affrontare complicazioni organizzative ed economiche legate anche all’adempimento dei protocolli sanitari, ma non potevamo rinunciare ad un evento che è ormai patrimonio non solo di Venezia, ma di un intero territorio». «Le difficoltà legate alla pandemia non hanno fermato la volontà di organizzare la Venicemarathon. - ha spiegato il presidente di Confidustria Venezia, Vincenzo Marinese - Per questa determinazione ringrazio Piero Rosa Salva a nome degli imprenditori, attori fondamentali del nostro territorio e protagonisti del suo tessuto industriale, che vale 45 miliardi di euro. Quando il presidente della Maratona ci ha proposto una partnership, sulla scia del percorso di collaborazione avviato in passato, abbiamo scelto di contribuire sia dal punto di vista economico che organizzativo».

Felice del ritorno di Venicemarathon anche il vice sindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello: «Rivedere una citta piena di bambini il sabato con le Family Run e di tanti runner domenica prossima fa solo bene. - ha detto - L'amministrazione darà sempre il massimo supporto per eventi che valorizzano il nostro territorio come la Venicemarathon».