XXIV Marcia dell'Arcobaleno, premi e riconoscimenti ai 28 gruppi in gara

Un evento sportivo amatoriale ha rallegrato la domenica a Trivignano, dove si è svolta la XXIV Marcia dell’Arcobaleno, manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva a scopo benefico, inserita tra gli eventi “Le Città in Festa”. Il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello insieme con l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar hanno preso parte alla premiazione dei gruppi sportivi, anche scolastici.

Tra i ventotto gruppi che hanno corso insieme anche "Zelarino in cammino". I riconoscimenti (ceste di prodotti alimentari), per aver preso parte all'evento, sono stati attribuiti nel corso di una cerimonia al PalaVega, il palasport di Trivignano. La Marcia dell'Arcobaleno prevedeva quattro percorsi con diverse lunghezze, a cui erano associati altrettanti colori: un percorso giallo da 5 chilometri (anche per carrozzina), uno verde da 10, uno rosso da 15 chilometri e infine uno celeste da 21. Lungo l'itinerario sono stati assicurati spuntini e assistenza medica, nonché un ristoro finale al termine.

«Stare insieme, fare comunità tra associazioni, gruppi e cittadini e ritrovarsi a fare sport all'aria aperta è molto positivo - commenta Tomaello - Grazie di cuore a tutti i volontari che hanno aiutato, anche coloro che sono in strada per verificare che tutto vada al meglio. Senza l'impegno di chi dedica il proprio tempo volontariamente, sottraendolo alla famiglia e in alcuni casi al lavoro, queste manifestazioni non si svolgerebbero. Complimenti anche a chi si è dedicato al rinfresco». «Questa iniziativa si svolge ormai da 24 anni - aggiunge Mar - Bello vedervi tutti qui insieme a lavorare per la solidarierà e fare sport. Grazie ai volontari e grazie a tutti per la partecipazione».

Parte del ricavato è stato devoluto a "Vivere la vita" di Martellago, associazione di volontariato e impegno solidale che dal 1990 si occupa di ragazzi con disabilità, la quale ha ricevuto un assegno da 300 euro. Alle scuole partecipanti è stato consegnato un buono spesa per materiale didattico e sportivo. La manifestazione è stata organizzata dalla Polisportiva Arcobaleno sport cultura Asd di Trivignano, con il patrocinio dell'Unione italiana sport per tutti di Venezia, (Uisp) in collaborazione con Lions Team Nordic Martellago.