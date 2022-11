Master Junior Next Gen Italia, vince l'under 10 Nicolas Lyam Basilone di Bibione

Nicolas Lyam Basilone del Tennis Bibione è il numero uno d’Italia. Al Milano 3 di Basilio vince il Master Junior Next Gen Italia.

Voleva e doveva entrare nell’olimpo del tennis italiano, così il giovanissimo Nicolas Lyam Basilone under 10 di Bibione è riuscito nell’impresa. Soltanto il numero uno del seeding il catanese Ruggero Condorelli è riuscito ad “impensierirlo” aggiudicandosi due soli giochi per set. Un doppio 6/2 che ha il sapore di una meritata rivincita. Pochi mesi prima il catanese era riuscito ad imporsi, ma dopo sei mesi di duro lavoro il bibionese è ulteriormente cresciuto mettendosi alle spalle quella sconfitta, dalla quale si è preso la rivincita nella competizione migliore, il Master nazionale. Entrato in campo Giovedì 10 come testa di serie numero due ha subito fatto vedere di essere pronto a cogliere un ottimo risultato imponendosi con il calabrese Federico Toscano in modo convincente. Nei quarti di finale contro il marchigiano Pietro Marinelli un doppio 6/1 che gli dava il pass al doppio appuntamento di Sabato

12, semifinali ed eventuali finali. La giornata di ieri, storica per il tennis Bibione, per quello veneziano e veneto, ha visto Basilone caricatissimo affrontare la semifinale contro il torinese Federico Garbero. Un doppio bagel che era un biglietto da visita per il suo ultimo incontro, dove per Nicolas c’era il suo avversario di sempre. E qui a Basilio poche ore dopo aver saltato a piedi

pari il suo ultimo ostacolo, ne rimaneva soltanto uno, quello del gradino del podio. Dal secondo al primo a 10 anni può sembrare facile, ma a volte può sembrare un limite. Invece con nonchalance è sceso in campo determinato a portarsi a casa il titolo, riuscendovi proprio come un veterano.

A Portogruaro oggi le finali del rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Erano in 57 i giocatori in gara agli ordini di Umberto Gerolin e Lucio Geremia. Le finali inizieranno intorno alle ore 17. All’Arca di Spinea terza edizione del Rodeo The Trophy di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 48 i tennisti agli ordini della cabina di regia Vinci. Anche qui finali previste intorno alle ore 14. Settimana successiva altri due rodeo. Uno long dal 18 al 20 a San Dona’ al maschile per giocatori di 4^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 16/11. L’altro Rodeo Sabato 19 e Domenica 20 alla Canottieri di San Giuliano sempre per giocatori di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/11.