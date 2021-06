Incetta di medaglie per Adhp Gruppo Cosmo: anche quattro ori

Bottino importante per il team noalese Adhp Gruppo Cosmo ai campionati italiani di pattinaggio svoltisi la scorsa settimana a Senigallia. Gli atleti se ne tornano a casa con ben 4 medaglie d’oro, 1 argento e 2 bronzi.

I risultati

«Siamo davvero soddisfatti per i risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Non solo per le medaglie che rappresentano certano il traguardo più ambito. Quello che conta – sottolinea il presidente Roberto Geronazzo – è lo spirito di squadra, l’impegno che ogni singolo atleta ha messo in questi campionati della ripartenza». A fare la parte da leone è stato Daniele di Stefano che, dopo le due medaglie d’oro vinte su pista, ha collezionato altri quattro podii. Sicuramente il più prestigioso è il primo posto nella maratona 42 km, una gara tiratissima chiusa dall’atleta della squadra di Noale in 1 ora e 6 minuti. Di Stefano ha poi vinto un argento sui 15 mila metri ad eliminazione (nella stessa gara un ottimo quinto posto di Matteo Angeletti), e due bronzi, nella 10 mila metri a punti e nella tim sprint insieme a Nicolò Gregoldo. Un altro oro è arrivato da Matteo Angeletti nella 10 mila metri a punti corsa a Riccione. Ora Daniele di Stefano e Matteo Angeletti sono attesi al campionato Europeo in programma a luglio a Canelas, in Portogallo, mentre per i più giovani la prossima competizione domenica a Pordenone per la seconda tappa di Coppa Italia.