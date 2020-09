Torna il volley femminile in campo San Giacomo dell'Orio, weekend con il Cus

Il C.U.S. Venezia (insieme alle Università Ca’ Foscari e Iuav) organizza venerdì 18 e sabato 19 Settembre prossimi la 45° edizione del torneo internazionale di pallavolo femminile “Memorial Francesca Bardelle”, tradizionale manifestazione, che si disputa sui “masegni” di campo San Giacomo, uno dei luoghi più caratteristici della città.

L'iniziativa

«Voglio ringraziare il Comune, che ha inserito la manifestazione nel programma di Città in Festa e la Federazione Italiana Pallavolo, che ci dà l’opportunità di mantenere vivo questo evento, ormai conosciuto ed atteso – dichiara Massimo Zanotto, Presidente del C.U.S. Venezia - Ci troviamo a sostenere uno sforzo organizzativo importante, ma crediamo che la ripartenza dello sport sia un fondamentale segnale di ripresa. La partecipazione del C.U.S. Bergamo, in particolare, ha grande significato, rappresentando una delle province più colpite dalla pandemia.» Oltre a C.U.S. Bergamo e C.U.S. .Venezia a sfidarsi ci saranno le rappresentative del C.U.S. L’Aquila e del C.U.S. Padova. Il torneo prenderà il via venerdì pomeriggio, alle ore 17.30, nell'area antistante "La Vida",in campo S.Giacomo dell’Orio, con la sfida tra orobiche e patavine. Alle ore 19.30 sarà il turno delle padrone di casa, che affronteranno le abruzzesi in una sfida tra formazioni di serie C. Le finali del quadrangolare sono previste sabato: alle ore 16.30 per il terzo e quarto posto, alle ore 18.30 per l’assegnazione del trofeo. Personale del C.U.S. Venezia, infine, sarà incaricato di controllare che il pubblico, dietro le transenne, rispetti il distanziamento di sicurezza indicato, utilizzi la mascherina in caso di prossimità ed eviti assembramenti. Con l’intenzione di coinvolgere sempre più la comunità veneziana, coniugando sport e sociale, sabato mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, sarà inoltre data la possibilità ai bambini, dai 6 ai 12 anni, di giocare in campo provando, sotto la guida di tecnici qualificati, alcune discipline praticate dal C.U.S. (Centro Universitario Sportivo): atletica leggera, pallamano, judo e pallavolo