Il mini rugby San Donà al Torneo Città di Verona, l'under 7 sfiora la vittoria

Si è svolto sabato, nei campi di gioco della città scaligera, il Torneo di mini rugby Città di Verona: un appuntamento di sport e festa che ha radunato al Payanini Center, il centro sportivo dove si allena la nazionale, centinaia di giovanissimi giocatori da mezza Italia, tra under 7, under 9 e under 11. Tra questi le squadre del Rugby Lafert San Donà.

I biancocelesti più piccoli, gli U7, hanno ottenuto il risultato più importante sfiorando la vittoria del torneo: hanno vinto tutte le partite del proprio girone e perso solo la finalissima (6 a 2) contro il Rugby Dosson, che ha ottenuto la vittoria finale. «I nostri piccolini - commenta il Rugby San Donà - hanno portato in campo gioia, amicizia, divertimento e voglia di giocare. Hanno affrontato le partite con grinta, fino a raggiungere il 2° posto nel podio. Un grazie enorme a tutti gli educatori e dirigenti per il sostegno che danno ai giocatori e alle famiglie».