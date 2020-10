Derby contro l’HRK Motta di Livenza: riparte la stagione del Volley Team club

Così come si era interrotto il primo campionato di serie A3 per il Volley Team Club, l’8 marzo 2020, allo stesso modo riparte la stagione 2020-2021: con la sfida-derby contro l’HRK Motta di Livenza. Allora, tra incertezze sanitarie globali e Dpcm restrittivi, l’incontro era andato in scena a porte chiuse, ma domenica 18 ottobre, alle ore 18.00, il Pala Fontebasso di Noventa di Piave potrà finalmente ritornare ad ospitare anche i tifosi delle due squadre. «L’ingresso è stato contingentato per soddisfare le restrizioni dovute dalle disposizioni anti-Covid – spiega il direttore generale del Volley Team Club San Donà, Dario Sanna –, e tutti i biglietti che avevamo a disposizione per la prevendita sono andati rapidamente esauriti. Sintomo che non solo tra i giocatori, ma anche tra i tifosi che hanno imparato a seguirci e a dimostrarci tanto affetto, c’è voglia di ricominciare a seguire con grande entusiasmo questo sport».

La sfida

«In questi 15 giorni ci siamo allenati duramente per prepararci al nuovo campionato – fa un’analisi dell’ultimo periodo Coach Rossano Bertocco –, anche con 4 allenamenti congiunti grazie alla disponibilità di Prata, Montecchio e Trento. È stato un grande sforzo per la squadra, dovendo rispettare tutte le misure anti-Covid. Sono stati 4 test importanti, utili anche per mettere alla prova la squadra, composta da pochi giocatori che hanno potuto partecipare al campionato di A3. Era quindi importante, sia per me che per loro, cominciare a misurarsi con la categoria. L’impressine è stata buona, nonostante gli avversari abbiano manifestato un’esperienza superiore alla nostra. Sono molto soddisfatto, però, del lavoro che stiamo facendo e soprattutto della coesione che c’è nel gruppo». Dopo i primi allenamenti congiunti, però, ora è tempo di fare sul serio con la prima sfida ufficiale. E il match che inaugura la stagione non è certo tra i più facili per il Volley Team Club. «Motta è una squadra che ha decisamente una struttura adatta ad affrontare nel migliore dei modi la categoria, con un assetto già molto equilibrato avendo fatto pochi cambiamenti rispetto l’anno scorso. Il livello è decisamente alto, una squadra ben organizzata con una buona affinità tra palleggiatori e attaccanti. Per noi sarà un incontro molto impegnativo, dovremmo cercare di giocare al massimo in ogni istante». Per le squadre, quest’anno, non ci sarà ad influire la pressione dovuta ai rischi di retrocessione, ma coach Bertocco avverte: «in qualche altro modo cercheremo di crearcela la pressione, perché nella crescita individuale di un atleta ci deve essere comunque la capacità di gestirla e dominarla». Si prospetta dunque una prima avvincente, inedita certamente per le modalità, ma il campionato ha già insegnato ad aspettarsi di tutto, vivendo il momento incontro per incontro. L’appuntamento come sempre è alle ore 18 e, per chi non potrà essere presente, sarà disponibile la live streaming nel portale legavolley.tv.