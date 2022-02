Mtb Marathon Valle Zignago: percorso tra argini, sterrato e sottobosco

Dopo tre anni torna la Mtb Marathon a Brussa di Caorle, organizzata da Sagitta Bike. È programmata per il 3 aprile 2022 l'undicesima edizione, sempre con epicentro nell’oasi della Brussa e delle Valli di Caorle.

La gara si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari. Gli organizzatori hanno previsto un percorso unico, di 35 km, da affrontare due volte. La granfondo, invece, sarà su un giro unico. Il percorso fra argini, strade bianche, sterrato e sottobosco non darà tregua ai bikers, e la possibilità di utilizzare grandi rapporti avvicinerà anche agli atleti più affini alle gare su strada. Partenza e arrivo saranno all’interno del parco privato del Birrificio B20, con lo start della gara lunga previsto per le 9:30 e la gara corta alle 10:00.

La competizione fa parte anche del nuovo trittico 3Tek, che comprende anche la GF della Spaccapria, la Monselice in Rosa e che sarà inaugurato il 13 marzo dalla novità della CronoTek di Galzignano Terme. Iscrizioni già aperte sia per la combinata che per la singola gara, sul portale www.endu.net, al costo di 30 euro per la marathon e 25 per la granfondo. A marzo è previsto un leggero aumento di prezzo.

Per info, regolamento e iscrizioni www.sagittabike.it, mail sagitta.bike@libero.it