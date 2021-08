Ceccaroni scalda i motori in vista di Napoli: «Iniziare così ci dà molti stimoli»

Ormai ci siamo: domenica comincia l'avventura in serie A per il Venezia e la prima battaglia sarà quella contro il Napoli di Spalletti. Dopo la gara di Coppa Italia, dunque, subito un test di fuoco per gli arancioneroverdi.

Sfida difficilissima

Pietro Ceccaroni, uno dei difensori simbolo della cavalcata del Venezia nella scorsa stagione, ha parlato del match: «Iniziare contro un avversario come il Napoli ci darà molti stimoli, cercheremo di dare il massimo. Per quanto mi riguarda l'emozione sarà tanta ma avere vicini compagni di squadra come Caldara o Modolo sarà uno stimolo a fare bene. Anche se sarà una partita difficilissima». Preoccupa il talento di Osimhen, già finito sotto la lent del giocatore, la fisicità di Koulibaly o la duttilità di calciatori quali Zielinski ma comunque molto dipenderà anche dall'atteggiamento mentale della squadra: «Dovremmo fare una partita di altissima attenzione dal primo all'ultimo minuto - confida - e dare quel qualcosa in più anche a livello morale che ci può portare punti anche in uno stadio molto complicato» conclude. Il calcio d'inizio sarà domenica alle 20.45.