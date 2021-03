Open di Bibione, i risultati

A Bibione è terminata l’Offshore Unimar Cup torneo Open maschile e femminile con 80 partecipanti, diretta da Giuliano Basilone e Nicoletta Bortolozzo con la supervisione del fiduciario degli ufficiali di gara Rinaldo Tassile, mentre le finali sono state arbitrate dal decano trevigiano Rino Meneghin.

Nel maschile la finale tutta in famiglia Di Maro, Vuk Colic è andata al numero due Marco che si è imposto sul fratello Lorenzo con un doppio 6/3. Terzi posti per il veneziano Mauro Commisso e per il bolzanino Gabriel Moroder. Inoltre si sono distinti con 5 vittorie Jury Basilone che ha fatto gli onori di casa a tutti rinverdendo i vecchi fasti, e per il non classificato Fabrizio Ortica dell’Eurotennis Treviso; con 4 vittorie Michele Casagrande del Fossalta; 3 vittorie per l’under 16 bolzanino Filippo Emanuele Battiston, Gianluca Priante del Latisana e Mattia Finotto del Portogruaro. Il torneo di 4^ categoria è andato a Casagrande che si è imposto su Priante per 6/4 6/1.

Nel femminile, come da pronostico, la favorita goriziana Margherita Marcon in due set combattuti sulla triestina Elena Plesnicar, bronzi per l’under 18 goriziana Vivian Fajt e per l’under 16 vicentina Eva Segato. Nel corso della kermesse awards per l’under 18 coneglianese Paola Zambon e per l’under 14 dell’Eurotennis Tv Giulia Lo Faro con 3 vittorie.