Open di Portogruaro a Marco Speronello e Maria Masini

Al Tc Portogruaro si è concluso l'Open maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile, con 3.000 euro di montepremi che sono andati a Marco Speronello e Maria Masini. Mauro Rettore ha premiato i migliori che si sono distinti tra i 128 iscritti a questa kermesse.

Nel maschile tutto come da previsioni. I favoriti si sono affrontati in finale. Uno scontro che aveva il sapore di rivincita per Speronello, in quanto l’ultima sfida era andata meno di 2 mesi fa al suo avversario Alessandro Ragazzi. Ci è riuscito il tennista trevigiano con tessera veneziana Speronello. Sotto nella prima frazione per 5/7 reagiva riportando l’incontro in pareggio. Poi Ragazzi, reduce da un vero e proprio tour de force, un mese in Egitto, tornei internazionali, passando per il Montenegro, per una stagione da record, gettava la spugna sul 2-0 per Speronello consentendogli l’ennesimo titolo.

Terzi posti per il vicentino Matteo Meneghetti e per il trevigiano Carlo De Nardi. Nel main draw punti preziosi per i giocatori di terza Graziano Battello del Ronchi Gorizia e Francesco Sain del Park di Villorba, che l’anno sportivo 2022 li vedrà in seconda categoria. Finale diretta dal giudice di sedia il trevigiano Rino Meneghin.

Il titolo dei Non Classificati è andata a Emanuele Prataviera del club ospitante che in due set ha concluso la sua sezione su Giacomo Battistel del Motta di Livenza. Quello di 4^ categoria all’under 16 dell’Eurotennis Cordenons Carlo Enrico Muz in finale su Roberto Battistel del Motta di Livenza.

Nel femminile rivoluzione al vertice. La tennista toscana Maria Masini si aggiudica il suo secondo open in terra veneta, battendo Federica Arcidiacono una tra le migliori 100 italiane e di livello internazionale. Finale tutt’altro che scontata e per l’appunto ribaltata con un convincente 6/3 6/2. Terza la goriziana Samantha Pribaz che da 2.8 dopo tre pesanti vittorie, è riuscita a vincere un set alla Masini. L’altro bronzo è andato all’udinese Serena D’Ercole. Nel main draw si è distinta la trevigiana Penelope Ronchi con 3 vittorie. Il tabellone di 4^ è andato all’under 18 udinese Vera Vinatzer Valduga sull’under 14 goriziana Matilde Agata Ventorino.

A Porto Santa Margherita è iniziato il torneo di 4^ categoria maschile e femminile sotto la supervisione di Nicoletta Bortolozzo con 60 tennisti. Conclusione prevista per il 18/9.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto.

A Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Eugenio Bologna con la supervisione di Fabio Giaretta. Torneo che si svolgerà dall’11 al 19 Settembre con 45 players.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni. Sono 66 i giocatori in lizza diretti da Matteo Rossetto.

A Fossalta di Portogruaro dal 17 al 19 Settembre Rodeo Memorial Pierino per giocatori fino ai 3.4 diretto da Simone Zimolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/9 all’indirizzo mail: tennisclubfossaltap@libero.it.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.