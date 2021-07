Un estremo difensore per il Venezia: arriva il portiere Nils Arvidsson

Classe 2003, il giocatore è nato in Svezia: per lui prestito annuale

Il Venezia ha fatto sapere che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con Helsingborgs IF per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del portiere classe 2003 Nils Arvidsson. Il Venezia, dunque, in attesa di rinforzare gli altri reparti come chiesto dal mister chiude la saracinesca con un estremo difensore.