Nasce la mezza maratona di Venezia

La Venicemarathon si fa in tre. Domenica 23 ottobre, oltre alla 36ª edizione della maratona e alla 10 chilometri, per la prima volta a Venezia si potrà scegliere anche la distanza classica di 21,097 chilometri.

La manifestazione è già nel calendario nazionale della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) e le iscrizioni sono aperte da qualche giorno e disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, nell’apposita sezione 21K. Per quest’anno, i pettorali messi a disposizione per la prima Venice Half Marathon sono solo 2 mila: una scelta ponderata dell'organizzazione, che punta a una crescita graduale dei numeri.

Il percorso

La gara partirà dal "salotto" di Mestre, nell'area di Piazza Ferretto, dopodiché i concorrenti transiteranno nella rinnovata area centrale di Piazzetta Coin e via Poerio, per poi lambire il polo museale M9 e raggiungere Piazza Barche. Da qui, ci si immette nel tradizionale percorso della Venicemarathon che transita lungo il Canal Salso, i viali verdi del Parco San Giuliano e il Ponte della Libertà, per poi entrare nel cuore di Venezia, dove gli atleti affronteranno il percorso "a filo d'acqua", fino al traguardo posto in Riva Sette Martiri.

«La nuova gara concepita per offrire ulteriori possibilità va a completare le iniziative proposte dalla Venicemarathon, - ha commentato il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello - contribuendo al coinvolgimento di 2000 sportivi in un contesto di connessione territoriale dell'area metropolitana. Una ulteriore possibilità di vivere la propria città partendo dal 'salotto di Mestre' per terminare nel cuore di Venezia. Ritengo che questa nuova competizione darà un'ulteriore spinta al connubio Venezia e sport».