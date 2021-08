Venezia generoso, ma vince l'Udinese: 3-0 allo stadio Friuli

Un Venezia generoso ma sfortunato esce dallo stadio Friuli con una sconfitta. Un 2-0 che sancisce il secondo ko consecutivo dei lagunari in serie A.

La partita

Partono meglio gli uomini di Zanetti che nel giro di pochi minuti si divorano un gol con Johnsen, lanciato deliziosamente dal nuovo arrivato Henry. L'Udinese, però, non si fa intimorire costruisce e al 29' sblocca il risultato con Pussetto. Il Venezia prova a tenere palla, riorganizzare le idee e sull'1-0 si va al the caldo. Nella ripresa gli arancioneroverdi provano nuovamente a colpire, questa volta con Okereke, ma esattamente come nel primo tempo è l'Udinese ad andare ancora una volta a segno. C'è tempo di vedere anche una rete annullata a Pussetto ma al 70' è Deulofrei che approfitta di una palla persa di Busio per respingere, sull'azione, in rete. Zanetti prova a cambiare qualcosina ma è sempre la squadra di casa a spingere e rendersi pericolosa. Fino alla fine: infatti al 93' arriva addirittura la terza segnatura dei bianconeri. Molina approfitta ancora una volta di uno svarione difensivo e insacca. Venezia con una nuova pelle e ancora in fase di rodaggio, tre punti preziosi per i friulani.

Udinese-Venezia 3-0