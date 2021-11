Nel Rodeo della Canottieri podio completo per i giocatori di casa

Alla Canottieri di Mestre si è svolto il Rodeo di 4^ categoria, condotto da Guido Lazzarini e Costantino Zorico con 45 contendenti. Podio completo per i tennisti di San Giuliano, che fanno en plein. Su tutti Antonio De Poli con ben 7 vittorie: partito dalle retrovie, De Poli ha sbaragliato tutti i suoi avversari. L’ultimo nella finale è stato il suo compagno di club, l’under 18 Alessio Oscar Rado. Terzi posti per Gastone Pea del Tc Mestre e per Filippo Violato, sempre della Canottieri.

Altre due mine vaganti nel corso del torneo sono stati i non classificati: Alberto Fiorese e Federico Medici del Mira che stanno raccogliendo i frutti del lavoro estivo. Con tre positivi anche Matteo Zorico under 14 del Tc Mestre.

Prossimo weekend sarà Mirano ad ospitare la 5^ edizione di questa kermesse diretta da Adriano Toniolo per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Si gioca per l’appunto il 27 e 28 con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 25/11 via mail to: segreteria@tennismirano.com.

Al Tc Dolo Rodeo di 4^ femminile per le date 4 e 5 Dicembre. Iscrizioni che dovranno pervenire via mail al club organizzatore entro le ore 12 del 02/12 all’indirizzo: tennisdolo@gmail.com.

Sempre alla Canottieri Mestre altro rodeo (quello rinviato in occasione della Venice Marathon) per le date 4 e 5 Dicembre per i maschietti fino alla 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 02/12 via mail to: tennis@canottierimestre.it