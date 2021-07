Rodeo al Tc Venezia e giovanile al Davis di Mestre: i risultati

Al tennis club Venezia nel weekend si è concluso il torneo Rodeo con giocatori di massima categoria 3.1 maschile e femminile. Kermesse diretta da Matteo Rossetto con 42 partecipanti. Nel femminile finale tutta trevigiana: la favorita under 16 Carlotta Donaggio del Park tennis di Villorba con ranking 3.3 si è imposta in due set sulla 4.1 under 14 Beatrice Dal Bello del Silea. Terzo posto per l’under 16 bassanese Francesca Vario. Nel maschile anche qui il favorito Andres Morgan Bordon under 16 del Green Garden con classifica 3.2 si è imposto sul coetaneo giocatore di casa Nicolò Lazzari. Bronzi per il 3.2 lombardo Stefano Consoli Carlin, accreditato testa di serie numero due, e per Antonio Lazzari, con 4 vittorie all'attivo, impegnato al terzo set nel primo turno dal suo compagno del club organizzatore Federico Bizzarini.

Si è concluso domenica 4 luglio al Davis di Mestre il torneo giovanile dai 12 ai 16 anni maschile e femminile condotto da Matteo Rossetto e Oscar Carraro, al quale hanno partecipato una novantina di giocatori. Questi i verdetti: nell’under 12 femminile Iris Masetto del Dolo al terzo set con Agata Folin del Green Garden, terze Emma Checchin del Fossò e Cecilia Sacchetto del Green Garden. Nell’under 16, che ha raggruppato anche l’under 14, la patavina Laura Benvegnu tds numero due del Plebiscito al terzo set sull’under 16 del Green Garden Beatrice Pelosin. Terze la vicentina Greta Carretta e Francesca Tasinato del Tc Padova.

Per i draw azzurri: per i più piccoli il giocatore del Tc Padova Pietro Bertasi in due combattuti set con il bellunese Marco Sommacal del Sedico, terzi Nicolò Zavan del Mogliano ed un altro patavino, Leonardo Riello Pera della Canottieri. L’under 14 è stato appannaggio di John Marcolin del Green garden che in finale ha incrociato la racchetta di Michele Causin del Mirano. Altra piacevole sorpresa, Causin da 4.2 per giungere in finale ha liquidato il favorito 3.4 del seeding Scodellari in soli due set, relegandolo al terzo posto assieme ad Alessandro Gottardo del Mogliano. Raggruppamento, questo dell’under 14, comandato dai giocatori veneziani.





Nell’under 16 finale tutta trevigiana andata in favore del giocatore dell’Eurotennis Pietro Bazzo che al tie-break del terzo si è imposto sul moglianese Alberto Scantamburlo. Terzi l’under 14 del Plebiscito Edoardo Scodellari e la sorpresa del torneo Mattia Chinello del Dolo. Questo giocatore da 4.4 oltre che a qualificarsi nel tabellone principale è riuscito, a superare agevolmente un terza categoria e ad impegnare oltremodo la tds numero uno, in una bella partita durata oltre due ore. Muscolarmente già evoluto e con una evidente crescita tecnica, Chinello durante la semifinale ha dovuto cambiare ben 4 racchette per la rottura di 3 incordature.

A Fossalta di Portogruaro sotto la guida di Rinaldo Tassile c’è il 5° Open Memorial Luca D’Orologio, con un centinaio di tennisti.

A Camponogara torneo di 3^ categoria maschile diretto da Mirco Condon sotto la supervisione di Alessandra Gislon. Novanta i giocatori in lizza.

A Porto Santa Margherita dal 03/07 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni Via mail prorogate: info@tennisclubpsm.it.

Dal 09/7 al 21/7 a Santa Maria di Sala competizione di 3^ categoria maschile e femminile Memorial Baldi Pomiato giunta alla sua 38^ Edizione. Iscrizioni entro il 07/07 ore 12 via mail a: info@tennissala.it.

Al Tc Portogruaro dal 10/7 torneo giovanile dai 10 ai 14 anni iscrizione entro le ore 12 del 08/07 all’indirizzo mail: tcportogruaro@gmail.com.

Al Tc Davis di Mestre Via Bixio dal 16/7 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 via mail a: tennis.davis.mestre@gmail.com.

Torneo giovanile alla Canottieri Mestre dal 17 al 27/7 Memorial Guido Donzella per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni diretto da Roberto De Rossi, iscrizioni entro le ore 12 del 15/7 via mail a: tennis@canottierimestre.it.

A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 18/7 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con 1.000 € di montepremi. Iscrizioni fino alle 3.1 ore 12 del 22/7 per le seconda ed eventuali prima categoria entro le ore 19 del 25/7 via mail a: tennisdolo@gmail.com.

A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 20 del 27/7 via mail a: tennisbibionebeach@hotmail.com.