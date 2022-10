Tennis, a Dolo sui 150 comanda Santon. A San Donà prosegue il torneo veterani

Al Tc Dolo il 3° Memorial Fernando Barbuni, per giocatori di 4^ categoria maschile, è del giocatore di casa Federico Santon. Erano in 148 ai nastri di partenza, coordinati da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore, che hanno dovuto protrarre la kermesse per l’alto numero di partrecipanti.

L’ultimo a resistere al forte outsider di casa è stato Davide Pavanati dello Sporting Mestre, anche lui “liquidato” in due set, come tutti e sei precedenti avversari. Terzi posti per Michele Causin under 16 del Mirano e per Tommaso Raffaele dell’Airone di Padova.

Nel torneo veterani a San Donà di Piave sono 5 i tabelloni attivi con 60 concorrenti. Il più gettonato, l’over 50, è stato stoppato dal maltempo e come tutti gli altri va a rilento. Il favorito, il pordenonese Emiliano Piccin-Zovi, alle 17 gioca la finale col numero due Corrado Mezzavilla del Fossalta di Portogruaro. Sempre nel draw over 45 Torresan-Ciurekgian.

Alla Canottieri di San Giuliano Rodeo 8 e 9 ottobre fino ai giocatori di terza maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 ottobre.