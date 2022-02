Il programma 2022 del Tennis club Portogruaro inizia dal doppio dei Pro

Il nuovo direttivo del tennis Club Portogruaro inaugura la stagione sportiva 2022 con un torneo di doppio per i giocatori di seconda categoria. Dal 4 al 6 marzo saranno i professionisti della 2ª categoria maschile a contendersi il montepremi di 1.000 euro messo in palio dal sodalizio portogruarese.

«Volevamo fare qualcosa di diverso, che faccia spettacolo ed attiri pubblico ed appassionati all’interno del palazzetto», commenta il presidente Bruno Mauro Rettore. Tribune che consentono la presenza di 200 persone, vanno “assecondate” ribadisce il capo del direttivo che andrà a governare il club del Portogruaro assieme al riconfermato Emanuele Conte.

Il programma del Tennis club

Convergono sui programmi anche i nuovi consiglieri del sodalizio Matteo Rizzetto, Patrizia Perulli e Rolando Cappelletto, in segreteria Francesca Filippi e la vicepresidenza è affidata ad Umberto Gerolin. Programma che prevede oltre all’unico torneo di doppio con queste caratteristiche, un torneo giovanile dal 02 al 10 luglio dai 10 ai 14 anni; un torneo di 3ª categoria femminile e maschile fino ai 3.3 dal 21 luglio al 31 luglio; dal 26 agosto al 13 settembre la seconda edizione dell’ open maschile e femminile e per chiudere l’annata sportiva dal 11 al 13 novembre il Rodeo maschile e Femminile di 4° Categoria.

Un programma questo che abbraccia tutti i settori e coinvolge i soci dai più piccoli ai più grandi, ed aspettando parecchi tennisti che vengano a misurarsi con i portogruaresi, il nuovo sodalizio mette in campo il motto “tennis per tutti”. Da marzo inoltre non mancheranno gli appuntamenti agonistici per le squadre di Portogruaro. Ci saranno la D1, la D3 e la D4 maschile e la D2 e la D3 femminile, nonché le under 14 maschile e femminile.

Le squadre sociali rappresentano il club nei campionati regionali con promozioni e retrocessioni, e vedono validato il lavoro dello staff tecnico composto da: Stefano Rapposelli (istruttore di 2° grado coordinatore della scuola allievi) coadiuvato da Alain Puppo anche lui in possesso del 2° grado, Umberto Zani con il primo grado e Massimo Zulian maestro nazionale, collabora e supervisiona gli aspetti tecnici dello staff. Con questo gruppo di insegnanti la Scuola Addestramento Tennis (Sat), oltre ad essere il punto di partenza per ogni bambino o adolescente nel suo percorso di crescita tennistica e non solo, punta infatti all’insegnamento del tennis sia come sport, ma anche come strumento di crescita sana ed equilibrata.

Ha anche come obiettivo, trasmettere ai giovani la passione per questa disciplina e di insegnare il rispetto dell’avversario e delle regole dentro e fuori dal campo di gioco. La scuola del club, investe a tempo pieno sui ragazzi che desiderano avvicinarsi al tennis. La sessione invernale, organizzata in gruppi in base ai diversi livelli di gioco ed età, inizia a metà settembre e si protrae fino alla metà di giugno. Sono a disposizione anche i camp estivi con attività che impegnano i ragazzi per l’intera mattinata in moduli settimanali.

Fondamentali sono anche i corsi per gli adulti che vengono organizzati mensilmente, in due sessioni settimanali di un’ora ciascuna, corsi a gruppi di 4/5 persone rivolti sia agli adulti alla prime armi che a tutti quei giocatori, che non nuovi ai campi da tennis, desiderano migliorare la propria tecnica. Sul territorio sono fondamentali le collaborazioni con il mondo scolastico.

Vengono organizzate lezioni promozionali per le scuole secondarie di primo e secondo livello sia presso la sede del club in Viale Cadorna, 32 sia nelle diverse sedi scolastiche. Le strutture a disposizione del club constano di 6 campi, 3 coperti e 3 scoperti. Due sono all’interno di un vero e proprio palazzetto con tribune, ed un altro con tensostruttra fissa ed hanno tutti una superficie sintetica più o meno veloce. Tre sono scoperti in terra rossa e vengono ovviamente utilizzati con la bella stagione. Non può mancare la Club House, che è climatizzata, a disposizione delle esigenze dei soci per rifocillarsi.