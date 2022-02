Tennis, sabato di finali del Bnl al Green Garden

Al Green Garden in palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito pre-qualificazioni del Foro Italico. Kermesse diretta da Fabio Sapori con la supervisione di Matteo Rossetto.

Nel maschile tutto come da pronostico, i favoriti sono approdati alla finale. Il primo ad arrivarci è stato il tecnico di casa Matteo Pasqual, che nel derby targato Green Garden con il nuovo allievo under 14 Lorenzo di Giusto, si è aggiudicato l’incontro con un doppio 6/2. Di Giusto è stato finora l’unico a strappare 4 giochi, perché Pasqual ha dispensato bagel a tutti.

Matteo Tonicello nonostante sia partito da number one, si è dimostrto più “accomodante” con i suoi avversari, vincendo sempre in due set, ma riuscendo a far emergere anche il loro gioco. Questa sua bontà l’ha trasferita anche nella semifinale con Zanon che si è risolta dopo oltre due ore e mezza di gioco al long tie-break.

Nel femminile assodato che è un affare tutto in seno al Green Garden, per la gioia del direttore Sapori, saranno l’under 16 Margherita Moretti e l’under 18 Maya Pitteri a giocarsi l’ultimo incontro.

Nei doppi saranno Smerghetto-Pasqual e Mihalich-Silvestri nel maschile e Buscato-Cella con De Faveri-Tono per il draw rosa.

Questo il programma delle finali di sabato: alle ore 14.00 finale terzo posto maschile per il coupon regionale, finali dei doppi maschile e femminile, alle 16.00 circa quelle dei singolari. Al termine le premiazioni.

Sabato 26 e domenica 27 al Davis di via Bixio a Mestre Rodeo Open maschile e femminile. Sarà diretto da Stefano Pitteri con la supervisione di Simone Zucchetti. Saranno 55 i tennisti in lizza. Teste di serie l’udinese Massimiliano Zanardi 2.6 ed il 2.7 Filippo Moggian-Barban del Tc Mestre.

Presso il Tc Mestre di via Olimpia scenderanno in campo i giovani dai 10 ai 16 anni, dirige Filippo Moggian-Barban con la supervisione di Nicoletta Bortolozzo. Sarà un torneo sostenuto, con 156 concorrenti nuovo record stagionale che si daranno tenzone dal 26/2 al 06/3.

Dal 04 al 06 marzo a Portogruaro torneo di doppio maschile per i soli giocatori di 2^ categoria, iscrizioni che scadono alle ore 12 del 2 marzo. Competizione altamente spettacolare con 1.000 € di montepremi, che potrà essere osservata dalla capienti tribune del Club. Dirige Rinaldo Tassile.