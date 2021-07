Tennis, Camponagara finali di terza categoria a Portogruaro quelle dei giovani

A Camponogara torneo di terza categoria maschile diretto da Mirco Condon sotto la supervisione di Alessandra Gislon. Con 90 giocatori in lizza, domenica alle 18 va in scena la finale. Se la giocano due giovani: Francesco Marangon vicentino dei Comunali ed il veneziano Matteo Boetto Bernath del Tc Mestre. Marangon partito da tds numero 5 con tre incontri vinti si è presentato in finale estromettendo il favorito chioggiotto Eugenio Boscolo. Boetto da numero tre del seeding, di incontri per giungere all’ultimo atto ne ha fatti un soltanto un paio, ma tutti convincenti. Il primo contro l’esperto maestro di casa Alan Alaimo Di Loro, l’ultimo, ieri contro Riccardo Levorato del Mira che lo relega automaticamente al terzo posto.

Due giovani ragazzi pronti al meritato salto di categoria, dove sembra favorito Boetto, ma Marangon è riuscito a saltare ostacoli più alti come quello di Boscolo che è stato il più arduo. Sotto nel primo set, il giovane vicentino, sotto lo sguardo del suo compagno di club Marco Carretta, andava in svantaggio nella prima frazione. Raccolte le energie “mentali” pareggiava in soli sei giochi la seconda partita e sullo slancio nel long tie- break faceva suo l’accesso alla finale per 10-6. Sono in corso i qurti di finale a Santa Maria di Sala della competizione di terza categoria maschile e femminile.

Coppa Olimpia Memorial Baldi Pomiato giunta alla sua trentottesima edizione con un centinaio di racchette coordinate da Maria Doschinescu sotto la supervisione di Simone Zucchetti. La giornata odierna vede gli incontri concentrati tra le 16.30 e le 18 nei quattro campi disponibili. Sono in lizza Edoardo Donaggio-Morgan Andres Bordon, Mattia Tramarollo- Antonio Vianello, Alessia Bettiol-Silvana Povelato, Laura Monetti-Federica Stocco; Tommaso Stimamiglio-Giovanni Mariutto, Edoardo Bavato-Riccardo Zizzola, Virginia Gonzales- Camilla Rossato e Serena Forzutti-Francesca Tasinato. Al Tc Portogruaro Domenica 18 si conclude il torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, con ben 78 in lizza coordinati da Rinaldo Tassile. Dalle 9 iniziano le finali.

Al Tc Davis di Mestre Via Bixio dal 16/7 è iniziato il torneo di terza categoria maschile e femminile. Matteo Rossetto coordina la competizione dei 90 giocatori in tenzone. Torneo giovanile alla Canottieri Mestre dal 17 al 27/7 Memorial Guido Donzella per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni diretto da Roberto De Rossi con la supervisione di Costantino Zorico. Ben 105 le giovani racchette a confronto. A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 18/7 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con 1.000 euro di montepremi. Iscrizioni fino alle 12 del 22/7 per le seconda ed eventuali prima categoria entro le 19 del 25/7 via mail a: tennisdolo@gmail.com . Dal 24/7 al 7/8 al Tc Venezia di Lungomare Marconi Open Maschile Trofeo Ristorante la Cupola On The Gran Canal con 2.500 euro di montepremi. Iscrizioni via mail entro le ore 17 del 21/7 via mail: info@tennisclubvenezia.com. Lo stesso Club indice un Rodeo Giovanile che si terrà dal 30/7 al 01/8 per ragazzi dagli 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7 al suddetto indirizzo mail. A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500 euro di montepremi. Iscrizioni entro le ore 20 del 27/7 via mail a: tennisbibionebeach@hotmail.com.