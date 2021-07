Memorial d'Orologio Fossalta di Portogruaro: trofeo a Pavanati e Buscato

A Fossalta di Portogruaro, sotto la guida di Rinaldo Tassile, si è concluso il 5° Memorial Luca D’Orologio, con un centinaio di tennisti. La limitazione riguardava il quarto gruppo della terza categoria. La competizione è andata a Carlo Pavanati del Portogruaro, in finale al terzo set su Alessandro Corbetta del Centro Tennis di via Don Tosatto. Terzi posti per Roberto Piccinin del Fontanafredda e per Gabriele Magrini del Codroipo. Nel femminile è arrivata fino in fondo a sorpresa la 4.4 Margherita Buscato, under 18 dello Jesolo. Nell’ultima sua ultima 5^ partita ha liquidato la tds numero due Elisa Sperandeo, giocatrice del Portogruaro. Terzi posti per Giorgia Mandruzzato, sempre del Portogruaro, e Valentina Lugo del Pordenone.

A Camponogara torneo di 3^ categoria maschile diretto da Mirco Condon sotto la supervisione di Alessandra Gislon. Novanta i giocatori in lizza. Sono in corsa i seguenti giocatori di 3^: Ciurekgian-Molin, Testa-Tacchetto, Pavan-Cheong Yuen Zing, Tanzola-Zanella, Bortoletto-Barbiero, Vezzaro-Dittadi.

Dal 09/7 al 21/7 è iniziato a Santa Maria di Sala la competizione di 3^ categoria maschile e femminile Memorial Baldi Pomiato giunta alla sua 38^ Edizione con un centinaio di racchette.

Al Tc Portogruaro è iniziato il torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, con ben 78 in lizza coordinati da Rinaldo Tassile.

Al Tc Davis di Mestre Via Bixio dal 16/7 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 via mail a: tennis.davis.mestre@gmail.com.

Torneo giovanile alla Canottieri Mestre dal 17 al 27/7 Memorial Guido Donzella per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni diretto da Roberto De Rossi, iscrizioni entro le ore 12 del 15/7 via mail a: tennis@canottierimestre.it.

A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 18/7 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con 1.000 € di montepremi. Iscrizioni fino alle 3.1 ore 12 del 22/7 per le seconda ed eventuali prima categoria entro le ore 19 del 25/7 via mail a: tennisdolo@gmail.com.

A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 20 del 27/7 via mail a tennisbibionebeach@hotmail.com.