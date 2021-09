Tennis, a Porto Santa Margherita sul podio Corrado Mezzavilla e Tiziana Taffarel

A Porto Santa Margherita di Caorle si è concluso il torneo di fine stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Nicoletta Bortolozzo ha ratificato le vittorie di Corrado Mezzavilla del Fossalta di Portogruaro e Tiziana Taffarel del Pordenone.

Nel draw maschile dalla mischia è uscito il corridore più in forma e prestigioso, Corrado Mezzavilla, che in finale ha regolato in due set Simone Mazzon dello Jesolo. Terzi posti per il favorito del seeding Michele Borrelli del San Donà e per Luca Pellizzer dell’Ancora di Losson. In evidenza il 4.3 Massimo Badiali dello Jesolo con due vittorie pesanti. Nel femminile, la giocatrice del Pordenone Tiziana Taffarel, con una sola gara, si è aggiudicata la competizione sull’under 18 del Conegliano Andrea Brescacin.

Giornata di finali per il circolo Tennis Club ARca 974 del Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now". In via Bennati a Spinea alle 17 finale del doppio misto Emanuele Federico e Aurora Baldan vs Andrea Baretta e Giulia Demin. Alle 18 singolare maschile tra il trevigiano Carlo Cochetto con l’under 18 del Dolo Piergiovanni Drago; stesso orario per il femminile tra Marina Mulonia del Camponogara e l’under 14 Ludovica Spano del Tc Padova.

Al Davis di Mestre si sta giocando il torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni. Sono 66 i giocatori in lizza diretti da Matteo Rossetto. Questi gli incontri del giovedi 23: alle ore 18 per l’Over 45 il presidente del Tc Istrana Maurizio Torresan, dovrà disinnescare la mina vagante del torneo il giocatore di casa, Non Classificato, Matteo Tasca. Marco Mialich dello Sporting con il giocatore del Tc Venezia Filippo Lazzari. Antonietta Mino del Padova Est con la trevigiana Laura Calbucci. Alle 19.30 per le ladies Emanuela Brun del Fossò con la bellunese Cristina Contento.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.

Al Republic di Jesolo torneo di 3^ categoria maschile e femminile in programma dal 25/9 al 03/10 diretto da Maria Laura Perini. Iscriozioni entro le ore 12 del 23/9 via mail to: info@jesolorepublic.com.

A Chioggia Open maschile con 1.000 euro di montepremi dal 2 al 17 Ottobre diretto da Filippo Spinello. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/9 all’indirizzo: tcchioggia@virgilio.it.