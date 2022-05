Ragazzi conquista l'Open Menin di Dolo. Nella B1 Ca' del Moro ancora a secco

Pubblico e spettacolo delle grandi occasioni a Dolo nelle finali dell’Open Menin, dove si sono affrontati i migliori tennisti veneti. La gara di finale è stata arbitrata da Pierpaolo Raviele che è riuscito, anche in condizioni meteo al limite, a condurre in porto una delle più difficili gare stagionali. Di fronte due giocatori della massima classifica per i seconda categoria. Matteo Viola e Alessandro Ragazzi.

Mestrino il primo e padovano il secondo, entrambi di spessore internazionale, dove per età ed esperienza Viola era in vantaggio, ma la freschezza atletica di Ragazzi alla fine ha fatto la differenza. Oltre due ore di gran bel gioco che hanno deliziato tutti gli astanti. Braccia al cielo per Ragazzi che ha chiuso l’incontro per 6/4 5/7 6/4. Terzi posti per il vicentino Tommaso Dal Santo e per l’altoatesino Horst Reider.

Nel main draw si sono distinti l’under 18 vicentino 2.7 Andrea Martellato ed il trevigiano Angelo Rossi con 3 vittorie. Il draw di 3^ è stato vinto dal vicentino Lorenzo Bassan sul bomber di casa Mattia Chinello. Il tabellone di 4^ è andato a Matteo Tonicello dello Sporting sull’altro gioiellino del Dolo Riccardo Pasqualetto. Ha diretto la competizione Vasile Marchitan con la supervisione di Alessandra Gislon.

In serie B1 il Ca’ del Moro fermo a zero punti dopo la sconfitta casalinga con i pisani del Pontedera. I soliti punti apportati dal fenomenale Giovanni Oradini, ottimo acquisto del club lidense, fresco vincitore di un torneo internazionale oltralpe. Giovedì 2 trasferta a Ragusa contro la capolista, punti difficili da ottenere con i siciliani ed il calendario è già verso il giro di boa.

Sono 113 i giovani coordinati dal duo Vinci all’Arca 974 di Spinea. Sono 8 i draw in svolgimento che si dovrebbero concludere il 10 giugno. Al Davis dal 4 al 12 giugno altro torneo giovanile dai 12 ai 16 anni coordinati da Rocco Romano e Matteo Rossetto. Iscrizioni che si chiudono giovedì 2 giugno ore 12.