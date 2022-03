Tennis, i risultati della serie C prima giornata: Green Garden subito en plein

È vincente l’esordio del team del Green Garden in serie C maschile del girone 1. Subito a segno il team capitanato da Alessandro Arena in trasferta a Pederobba. Ha fatto il suo esordio italiano l’under 18 ceco Jakub Nicod con il 3.2 Eddy Bottarel: nonostante l’ottima gara del trevigiano il giocatore di punta del Mestre ha rifilato un doppio bagel.

Stessa prestazione per il 2.6 Daniel Buffa con il 3.3 Cesare Franceschin; il 2.7 Giovanni Orsoni, non più abituato alle competizioni, ha vinto la sua gara con il 3.3 Riccardo Andreatta in due set; stesso punteggio per Morgan Andres Bordon 2.8 che con il giovane Giovanni Stival 4.3 ha onorato la competizione.

Nei doppi è entrato in gioco il number one italiano del team Marco Rampazzo assieme a Jakub Nicod opposti al maestro di casa Fabio Scuglia-Eddy Bottarel per loro 6/3 6/2. L’altro double è stato giocato da Giovanni Orsoni e Marcello Bassi al suo rientro dopo un paio d’anni opposti alla coppia Trevisson-Andreatta con il risultato di 6/3 6/2.

Prossimo turno vede il debutto del Tc Mestre in trasferta a Vacil di Breda nel trevigiano contro il team dello Sporting Life Center, che nella giornata di ieri ha perso a Vicenza per 5-1.

I ragazzi di Arena invece giocheranno in casa proprio contro i vicentini che schierano Tamiello 2.5, Campagnola 2.6, Paro 2.7, Martellato 2.7, Polato 2.8, Marzarotto 3.2 e Galassi 3.3. Una formazione che sulla carta non dovrebbe impensiere coach Arena, ma essendo un team molto giovane e sempre in crescita, potrebbe rappresentare il primo vero ostacolo, stante anche il pesante punteggio inflitto ai trevigiani.

Per il Tc Mestre il roster prevede Giovanni Fiorio 2.7, Filippo Moggian-Barban 2.7, Edoardo Baldan 2.8, Matteo Boetto Bernath 3.1, Giorgio Rossato 3.1, Giovanni Licori 3.2, Gianmarco Amore 3.4, Alessandro Zecchini 3.4, Daniele Trentin 3.5 e Jacopo Zambon 3.5.