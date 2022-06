Trofeo Confindustria, Errani incendia il centrale con la vittoria su Brengle

Open Confindustria Ve-Ro, questi i risultati della 2^ giornata di gare che hanno visto scendere in campo gli ultimi 10 incontri del draw di singolo e due del doppio.

Sara Errani incendia il centrale ed esalta i 300 presenti in tribuna. Esordio vincente quello della campionessa tricolore, che la vedeva opposta alla statunitense Madison Brengle. Divario di classifica molto elevato in quanto l’americana n°56 del ranking mondiale e l’emiliana 175, ma l’esperienza ed il cuore della Errani in campo si sono visti tutti. Errani che i primi 3 giochi non riusciva a capire i rimbalzi della palla, che con gli effetti impressi dall’avversaria e la superficie “particolare” era piuttosto scombussolante. Ebbene tarati gli azimuth, la pluridecorata italica innestava il turbo, sospinta dalla ola del pubblico chiudeva per 6/2. Nel secondo set rinveniva l’erbaiola Brengle e rimetteva in pari l’incontro per 6/3 posticipando al terzo set tutte le energie. Dopo due ore di gioco Errani sprecava ben 4 match ball. Brengle sempre battagliera che rimetteva in pari l’incontro sul 5-5. Errani raccoglieva le ultime energie, dopo due ore mentalmente molto impegnative e decideva di tornare a giocare giovedì.

Bene anche Lucrezia Stefanini che sempre sul centrale vinceva al terzo set sulla Diatchenko che la sopravanzava di ben 80 posizioni. Bene anche Federica di Sarra che ha incrociato la racchetta di Fomina-Klotz che ha sostituito all’ultimo l’indisponibile Cocciaretto. Giocatrice che doveva fare il doppio assieme all’attesissima Martina Trevisan che si è allenata parecchio su questa difficile superficie, e che giocherà il doppio assieme alla rumena Ana Bogdan.

Non ce l’ha fatta Melania Delai, brava soltanto a metà. Nel primo set era riuscita a trovare la chiave di gioco contro la svizzera Joanne Zuger, ma quest’ultima nei momenti topici trovava i colpi vincenti. Brava anche Lisa Pigato contro la temibilissima francese Diane Parry che è riuscita a portare a 5 i suoi giochi vinti. La transalpina faceva comunque suo l’incontro in due set. Partitone tra la Blinkova e la Rus oltre due ore di bel gioco e tanta fisicità in campo per questi due colossi. L’ha spuntata l’olandese Rus n°77 vestita dall’azienda patavina Hydrogen. Vince la tds belga Alison Van Uytvanck che elimina impietosamente l’azzura Cristiana Ferrando, non senza faticare, specie nel primo set.

Questo l’orario di gioco degli 8 incontri di Mercoldì 15.

Alle 13 sul centrale Lucia Bronzetti con la francese 121 Harmony Tan.

Alle 13 court one derby svizzero tra Bandecchi e In-Albon.

Alle 13 sul court 3 Bogdan-Rus.

Alle 14.30 Paoletti-Pigato contro Adamczak-Kato e Pattinama Kerkhove-Rus Masarova-Parry.

Alle 15.30 derby belga tra Van Uytvanck e Bonaventure.

Alle 15.30 circa il doppio statunitense Brengle-Liu con Pereira-Rompies.

Alle 17.30 l’incontro tanto atteso Bogdan-Trevisan vs Neel-Van Der Hoek.

Per chi non potesse partecipare dal vivo alla manifestazione da venerdì a domenica gli incontri del campo centrale si potranno vedere sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky, Dazn e TimVision) e anche in live streaming su discovery+; mentre da lunedì a giovedì, sempre i match del centrale, saranno disponibili in streaming sul canale YouTube Gaibledon. L’ingresso sarà libero nelle prime giornate di gare (con prenotazione obbligatoria), sarà previsto invece un biglietto nelle ultime tre giornate quelle di venerdì – sabato e domenica.

Per acquistare i biglietti è disponibile un apposito link nel sito dedicato al torneo www.venetopen.com (modalità vivamente consigliata). Ci sarà anche un Welcome point allestito al circolo in via Alcide De Gasperi n. 15 a Gaiba (RO), che potrà vendere gli eventuali biglietti rimasti, ma solo con carta di credito o bancomat. Il costo del biglietto intero sarà di 15 euro, ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro, gratuito per under 12, disabili e accompagnatori, al prezzo si deve aggiungere il costo della prevendita. Nel caso di appassionati che facciano parte di un tennis club, è possibile acquistare carnet da 5 o 10 biglietti, validi per la data scelta, ad un prezzo speciale: 5 biglietti 70 euro, 10 biglietti 120 euro, più costi di prevendita.

Mercoledì 15 la classica 1000 miglia passerà davanti al Tc Gaiba. Sabato 18 e domenica 19 sarà possibile sorvolare il delta del Po ed affiumarvici con gli idrovolanti. Questo in collaborazione con Aipo ed Assonautica. Partenza proprio da Gaiba. Le Poste italiane hanno costruito per l’occasione un annullo filatelico e saranno presenti sabato 18.