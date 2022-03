Tennis, Venezia per la prima volta vince la Coppa delle Province

Il tennis veneziano festeggia la sua prima Coppa delle Province. Paolo Boesso, maestro presso il Tc Mestre, ringrazia per primi i club che hanno messo a disposizione i ragazzi, le loro famiglie per il tempo dedicato ed i loro tecnici per la loro formazione, in quanto dopo questo successo, l’avventura non finisce qui.

Semifinali e finali giocate a Vicenza. Sabato 26 contro i vicentini un eloquente 6/3 e finale da giocare sempre a Vicenza il giorno dopo. Eccoci a domenica (con Paolo Boesso, così come in tutte le altre tappe, accompagnato dal suo vice Maurizio Zecchini), dove c’è il movimento tennistico veronese. Territorio e società molto articolate quelle scaligere, un ottimo collettivo, ma la tenacia dei veneziani è stata superiore. Vittoria per 5/4 e macroarea in vista.

Già, perché l’avventura di questa selezione continua. A Rovereto sabato 2 e domenica 3 aprile, altra prova ed altre esperienze per i giovani tennisti veneziani. Si misureranno contro i loro coetanei, vincitori delle coppe di Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Questa la formazione. Nicola Ingravalle, Irene Berti, Alessandro Mantovan, Edoardo Previti, Nicolas Lyam Basilone, Alberto Francato per la categoria 2012; 2013 Teresa Novello e Nicolò Rizzo; 2014 Gianluca Cocito, Aisha Imolese, Tommaso Radic, Amelia Gasparinetti ed Alessandro Soncin.