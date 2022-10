Torneo europeo Ctc al tennis club Venezia

Dopo l’ammissione del Tc Venezia tra gli ottanta club centenari di tennis a livello mondiale, il sodalizio retto dal presidente Zanetti era fattivamente atteso per i festeggiamenti.

L’occasione migliore era quella di organizzare un torneo “Europe Senior Competition” riservato ad atleti over 35 e over 45 dei Ctc (Centenary tennis clubs). Si sono rimboccati le maniche il delegato ai rapporti internazionali Alvise Pasqualin ed il vice Ruggero Sonino per l’organizzazione dell’evento, e grazie al direttore Filippo Lazzari il torneo ha preso vita.

Il format prevedeva due singolari maschili over 45, due over 35, un femminile over 45, un femminile over 35, due doppi misti (over 35 e over 45). Oltre al Tc Venezia c’erano Tc Genova, Real Sociedad de tenis de La Magdalena (Santander) e Real Club de Polo di Barcelona. Nelle semifinali Barcelona ha battuto Genova con un complessivo 7-1, stesso punteggio con cui Santander ha superato il club di casa.

La serata di gala di sabato 1 ottobre è iniziata con un aperitivo, presso il Grand Hotel Excelsior, mentre la cena ufficiale della kermesse, presso il ristornate Valentino del Lido.

Domenica 2 Barcelona ha sconfitto Santander per 6-2 vincendo il torneo e qualificandosi per le final four del 2023, terzi e quarti posti per le italiane Genova e Venezia. I paladini veneziani: Alvise Pasqualin, Ruggero Sonino, Cristiano Picicco, Federico Bizzarini, Alessandro Zamara, Alvise Fort, Antonio Lazzari, Alessandra Gaggia, Paola Ravenna, Paola Fumiani e Giovanna Guerra.

Alla Canottieri di San Giuliano Rodeo 8 e 9 ottobre fino ai giocatori di terza maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 ottobre.