Ufficiale: Michael Svoboda in arancioneroverde

La società del Venezia ha fatto sapere che in queste ore il difensore centrale classe 1998 Michael Svoboda ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde.

Carriera

Il nazionale Under 21 austriaco cresciuto nelle giovanili dello Schwechat, dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia dello Stadlau con cui ha collezionato 34 presenze con 3 reti per poi passare al Wattens, con cui è sceso in campo 51 volte, segnando 5 reti. Michael Svoboda verrà presentato venerdì 21 agosto alle ore 12,00 presso la sede della società lagunare in Viale Ancona 43 a Mestre.