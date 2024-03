Torce in testa, di corsa per calli e campielli: tutto pronto per il trail notturno a Venezia

Un'affascinante coreografia di luci in movimento illuminerà cali e campielli del centro storico. Manca poco più di una settimana al via dell'ottava edizione del Cmp Venice Night Trail, corsa in nottura organizzata da Venicemarathon, in programma sabato sera, 6 aprile.

Saranno 5mila gli atleti impegnati in un tracciato di gara lungo 16 chilometri, che prevede anche l'attraversamento di 51 ponti. La partenza della gara - suddivisa in competitiva e non competitiva - è prevista alle ore 21 dal Terminal Crociere 123 del porto, dove, grazie alla collaborazione con Venezia Terminal Passeggeri, sorgerà il Cmp Village.

Il percorso si snoderà lungo la zona portuale, per entrare poi in Piazzale Roma attraverso il ponticello che si trova sotto il People Mover. Da qui il tracciato continuerà verso il primo passaggio sul Canal Grande attraverso il Ponte di Calatrava e si addentrerà nelle zone più tipiche spingendosi fino ai giardini della Biennale, per poi risalire fino a Piazza San Marco. La corsa proseguirà verso il Teatro La Fenice per poi attraversare il Canal Grande sul ponte dell’Accademia e spingersi fino a Punta della Dogana. Si percorreranno poi le Fondamenta delle Zattere fino a San Basilio, lungo il Canale della Giudecca, per poi attraversare l’area portuale e imboccare il rettilineo finale e raggiungere la finish line posta alla fine del Terminal 123.

Pur essendo segnalato e presidiato, il percorso non sarà chiuso al traffico pedonale, pertanto gli atleti dovranno fare attenzione e rispettare il codice della strada. Oltre 300 volontari saranno dislocati lungo il percorso: riconoscibili grazie a palette a led, gilet fluorescenti e palloncini luminosi, faranno in modo che gli atleti gettino i rifiuti negli appositi contenitori e non lungo il percorso, evitando così il rischio di sporcare la città.​